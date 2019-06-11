Москвичка избила пенсионерку и двоих детей в супермаркете

В отношении 41-летней женщины, устроившей в понедельник погром в одном из супермаркетов Зеленограда, возбудили уголовное дело. Ее подозревают в нанесении побоев и угрозе убийством.

Как рассказали в главном столичном следственном управлении СК РФ, подозреваемая пришла в магазин в состоянии алкогольного опьянения и без всякого повода избила пенсионерку и 11-летнюю девочку, после чего опрокинула стоявшую рядом детскую коляску, в которой лежал ребенок 2017 года рождения - он получил ушиб мягких тканей лобной области.

В настоящее время здоровью детей и пенсионерки ничего угрожает, а подозреваемую отправили в больницу, где врачи проверяют ее психическое состояние.