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11.06.2019 19:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Москве-реке перевернулся водный велосипед

Текст: Ирина Огилько

На Москве-реке перевернулся водный велосипед, два человека оказались в воде. Об этом сообщает департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

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Как рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства, происшествие случилось 11 июня около 18:30 в бухте Живописная. Во время катания по реке, водный велосипед перевернулся и двое молодых людей начали тонуть. К месту происшествия была направлена бригада спасателей московской городской поисково спасательной городской службы на водных объектах (МГПСС).

Спасатели их осмотрели, медицинская помощь не потребовалась. Велосипед отбуксирован к берегу. Причины инцидента выясняются.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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