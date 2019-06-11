На Москве-реке перевернулся водный велосипед, два человека оказались в воде. Об этом сообщает департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства, происшествие случилось 11 июня около 18:30 в бухте Живописная. Во время катания по реке, водный велосипед перевернулся и двое молодых людей начали тонуть. К месту происшествия была направлена бригада спасателей московской городской поисково спасательной городской службы на водных объектах (МГПСС).

Спасатели их осмотрели, медицинская помощь не потребовалась. Велосипед отбуксирован к берегу. Причины инцидента выясняются.