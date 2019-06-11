На ПМЭФ Тульская область заключила 25 инвестиционных контрактов

Тульская область на XXIII Петербургском Международном экономическом форуме побила свой предыдущий рекорд по привлечению инвестиций в регион, заключив более двадцати инвестконтрактов на общую сумму 102,5 миллиарда рублей. На тульском стенде были презентованы промышленные площадки региона, которые предоставляют инвесторам дополнительные преференции при реализации проектов, в частности ОЭЗ "Узловая", ТОСЭР "Алексин" и "Ефремов", а также ИП "Узловая".

Нынешний экономический форум в Санкт-Петербурге для Тульского региона можно назвать знаковым. Прежде всего заметно изменилась динамика привлечения инвестиций. Так, начиная с 2016 года общая сумма инвестконтрактов, подписанных туляками на ПМЭФ, увеличивалась примерно на пять миллиардов в год, на этот же раз наблюдается существенный прорыв - от прошлогодних 88 миллиардов. Это явное свидетельство роста доверия бизнеса к региону, что в нынешних условиях конкуренции за инвестора фактор весьма важный, если не определяющий в развитии как экономики, так и территории в целом.

- Инвестор, приходящий в Тульскую область, становится жителем региона, а его продвижение - нашей общей задачей. Это командная работа, в которую мы полностью включены, - отметил губернатор Алексей Дюмин. - Главная оценка нашей деятельности - доверие бизнеса.

Результат такой работы - достижение договоренностей на сумму почти в полтриллиона рублей за последние четыре года.

Значительная часть подписанных на ПМЭФ соглашений имеет социальную направленность

Значительная часть подписанных на ПМЭФ соглашений имеет социальную направленность. К примеру, "Норильский никель" построит в регионе спортивный комплекс, а "ЛУКОЙЛ" - увеличит сеть АЗС. Соглашение с компанией "Квадра" обещает развитие систем теплоснабжения, к тому же проект стоимостью два миллиарда рублей позволит увеличить объемы энергоресурсов для реализации масштабных инвестпроектов. Договоренность с "Транснефтью" предусматривает заказы для тульских производителей (в том числе для субъектов среднего и малого бизнеса) при реконструкции и эксплуатации магистральных нефтепроводов.

Сразу нескольких крупных контрактов подписано с компаниями из КНР. Начало положило строительство автозавода Great Wall в Тульской области. Первые автомобили только начинают сходить с конвейера, а уже подписано новое соглашение: согласно документу, компания Great Wall Motor приступает к реализации второй очереди строительства автозавода, в частности второй линии штамповки и предприятия по производству автомобильных двигателей.

Другой крупный проект китайских инвесторов связан с химическим производством. Губернатор Алексей Дюмин, председатель совета директоров ОАО "Щекиноазот" Борис Сокол и председатель совета директоров China National Chemical Engineering Group Corporation Ltd Дай Хэгэнь подписали соглашение о сотрудничестве. Речь о строительстве комплекса по производству аммиака мощностью 525 тысяч тонн в год и карбамида мощностью 700 тысяч тонн. "Белевская кондитерская компания" подписала долгосрочный экспортный контракт с китайской компанией E Pin Duo LLC на поставку знаменитой белевской пастилы на сумму более шести миллиардов рублей.

Нельзя не отметить также соглашение с "Росатомом", касающееся взаимодействия в сфере развития производства композитных материалов и изделий из них, импортозамещения и экспорта.