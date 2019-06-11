Названы звезды, которые споют на главном выпускном Москвы

Стали известны имена артистов, которые выступят на школьном выпускном в Парке Горького. Праздник пройдет в ночь с 20 на 21 июня.

Звезд для концерта выбрали сами выпускники. Голосование, в котором приняли участие более шести тысяч человек, прошло на сайте "Активного гражданина". Больше всего голосов собрали Feduk и Егор Крид. Они и выступят на главном выпускном вечере Москвы. На сцену также выйдут Ольга Бузова, Burito, Анна Седокова, Елена Темникова и другие известные артисты.

В этот раз в Парке Горького соберутся 22 630 выпускников из 338 школ. Всего в столице выпускаются более 55 тысяч одиннадцатиклассников.