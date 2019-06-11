Памятник Евгению Примакову установят в сквере напротив МИД

Памятник выдающемуся государственному и политическому деятелю современной России Евгению Максимовичу Примакову будет установлен на пересечении уллицы Смоленская и Смоленской-Сенной площади - в сквере напротив здания МИД России. Такое решение принято 11 июня на заседании президиума правительства Москвы.

Возведен монумент будет авторским коллективом под руководством скульптора, народного художника России Георгия Франгуляна. Как сообщила пресс-служба правительства Москвы, финансирование работ запланировано за счет благотворительных взносов.

Открытие памятника запланировано на 29 октября 2019 года - в день 90-летия со дня рождения Евгения Максимовича Примакова. Предложил его установить напротив МИДа глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. А на доме в Скатертном переулке, где жил политик, установлена мемориальная доска в его честь.

Евгений Максимович Примаков, советский и российский политический и государственный деятель, прожил яркую и достойную жизнь. Он был председателем правительства Российской Федерации, министром иностранных дел РФ, руководителем Центральной службы разведки СССР, директором Службы внешней разведки России, а так же председателем Совета Союза Верховного Совета СССР.