Почему дети соблюдают правила безопасности лучше родителей

В понедельник в российских парках прошел День безопасности детства. В подмосковных Химках его провели уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова. Корреспондент "РГ" прогулялась по парку и попыталась выяснить, насколько мамы и папы знают правила безопасности.

Парк, в котором проходит День безопасности находится на берегу канала имени Москвы. - За четыре года на городском пляже не было ни одного пострадавшего, - рассказывают корреспонденту РГ представители "Химспаса", - потому что в пляжный сезон с 9 утра до 8 вечера ежедневно дежурят спасатели и вовремя вытаскивают из воды отчаянных пловцов. Но граждане отдыхающие все равно всеми способами пытается утонуть: переплывают через канал, прыгают с набережной при том, что дно канала выложено камнем. Родители с маленькими детьми тоже не отличаются особой бдительностью.

- В прошлом году нашим спасателям удалось спасти ребенка, мама не досмотрела, - рассказывает Игорь Чикин из "Химспаса". - Ребенок стоял в воде, проходил большой белый пароход и за счет волны ребенка вынесло на канал, спасатели увидели, нырнули, достали.

Безопасность детей часто начинается с представлений о безопасности в головах взрослых.

На площадке, где ребят учат правилам дорожного движения, все по-взрослому. Дорожная разметка, знаки, электромобили и даже советские милицейские "Жигули" с мигалками. С полосатым жезлом расхаживает персонаж, очень похожий на дядю Степу. Сотрудницы ГИБДД раздают цветные листовки с правилами безопасности.

- Дети знают правила дорожного движения часто лучше, чем родители - рассказывают представители ГИБДД, - Но мы круглый год рассказываем детям о правилах поведения на дороге, а они приходят и рассказывают нам, как их папы и мамы бегут на красный свет и едут в машине, не пристегивая ремни. Наверное, надо начинать воспитание безопасного поведения с родителей.

Летнюю акцию по детской безопасности мы начинали с нескольких регионах, с нескольких человек, к концу лета нас стало уже несколько тысяч, уточняет размах события уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Безопасность детей начинается с представлений о безопасности взрослых

Детский омбудсмен Анна Кузнецова на своем родительском опыте знает, что для ребенка важен личный пример.

- Если ребенка научили переходить дорогу на зеленый сигнал светофора, а ты хватаешь его и бежишь на красный, потому что опаздываешь на работу, конечно, правильные школьные уроки очень быстро нивелируются, - убеждена она. - А главное, что при этом нивелируется забота о своей собственной безопасности, о своей жизни и ответственность за свою жизнь и за жизнь тех, кто рядом. Можно бесконечно совершенствовать наше законодательство и ставить восклицательные знаки на опасных перекрестках, но если ты садишься за руль пьяным - это твоя личная ответственность. Я за то, чтобы мы говорили с родителями о детской безопасности везде, где только можно. Это помогает нам всем быть в тонусе.

В родительской семье детского обмудсмена была одна печальная история, связанная с водой.

- Поэтому мои дети, едва научившись ходить, уже учились плавать, - рассказывает Кузнецова.- Мне не нужны были рекорды, мне нужно было, чтобы они умели держаться на воде. Но у меня был шок, когда я спросила своего пятилетнего сына, что он будет делать, если увидит дым. Он сказал - я спрячусь. Мы тут же стали объяснять ему, что этого ни в коем случае делать нельзя, можно погибнуть.

Если вашему ребенку интересно, как устроена пожарная машина, на Днях безопасности настоящие пожарные покажут свою технику и ответят на все вопросы. У машины "Российского союза спасателей" столпотворение подростков. Девчонки бесстрашно рассматривают силиконовые раны с открытыми переломами и ожогами, а мальчишки весело гогочут над манекеном для искуственного дыхания. Наигравшись с манекеном, будущие мужчины уходят, а дотошные девушки не отстают от спасателей и просят рассказать о видах ран и что с ними делать. Слушают внимательно студентку и инструктора по оказанию первой помощи И.С. Чернову, а после спрашивают, как записаться в спасатели.

У детей вопросов множество, но взрослые предпочитают стоять в сторонке и наблюдать издалека. Хотя нет, большой популярностью пользуется специальный пожарный квадроцикл (он помогает тушить лесные пожары там, где не может пробраться тяжелая техника). Мамы охотно усаживают своих малышей на эту машину, делают фото на память и тут же отходят.

Что касается пожаров, то в 90 случаях из 100 главной причиной остается человеческий фактор. Проводку в квартирах сейчас замыкает редко. Но брошенная сигарета, залетевшая на чужой балкон, оставленные без присмотра дети и электроприборы - частые случаи. В Подрезково, например, сгорела квартира на 19-ом этаже. Мама ушла в магазин, оставила дома трехлетнего малыша и включенный утюг. Утюг хоть и стоял на специальной гладильной доске, но ребенок ее пнул, и утюг упал. Увы, лекарство от разгильдяйства не продается в аптеке. И сегодня, действительно, далеко не все взрослые знают правила безопасности.

- Прошлым летом мы проверили безопасность 42 тысячи объектов, - рассказывает РГ Анна Кузнецова. - Но на этом дело не остановилось. Движение так развернулось, что за эту зиму мы проверили уже 336 тысяч детских объектов. Посмотрите, сколько здесь людей. Это говорит о том, что это очень важно. Не нужно не ждать, пока тебя судьба припрет, надо быть подготовленным. Сколько было случаев, когда элементарные знания безопасности спасали жизни.

Шесть правил хорошего отдыха от спасателей

1. Нельзя баловаться на воде.

2. Читайте внимательно предупредительные плакаты.

3. Будьте предельно осторожны и внимательны в водоемах, где есть судовой ход. Например, по каналу имени Москвы ходят очень большие корабли. Стоя на мостике, капитан не видит, что происходит рядом с судном. Если какой-нибудь супер-пловец начнет пересекать канал и попадет под нос корабля, капитан не сможет остановить корабль моментально. Кроме этого, существует эффект прилипания - корабль идет, толкает воду, происходят завихрения, которыми человека может прижать к борту и затянуть под винты.

4. Не забывайте, что в лесах Московской области запрещено разводить огонь.

5. На частном участке мангал разрешается ставить не ближе, чем 20 метров от строения.

6. Помните, в жаркую погоду жаре достаточно небольшой искры и легкого ветерка, чтобы случилось непоправимое.

Советы инструктора по оказанию первой помощи

Если ужалила пчела

Ни в коем случае не высасываем жало. Вытаскиваем его аккуратно пинцетом, накладываем холод, в случае аллергической реакции, вызываем "Скорую помощь".

Если укусил клещ

Не пытаемся залить клеща маслом. Выкручиваем его специальным приспособлением - экстрактором (если его нет, то аккуратно выкручиваем пинцетом) и везем на экспертизу. Специалисты советуют прикрепить "клещедер" к ключам или положить в кошелек, чтобы в случае необходимости предмет был под рукой.

Если получил ушиб

Прикладываем холод, если отек очень сильный, обращаемся за помощью к специалистам.

Если поранился

Если рана поверхностная, с частичками грязи - на 15-20 минут под проточную воду, накладываем повязку. Если рана сильно кровоточит, накладываем бинт, если он напитался кровью, накладываем еще один, в медпункте по этим бинтам смогут определить, сколько примерно крови потеряно. Помните, что при венозном кровотечении жгут накладывается выше раны, обязательно на одежду. Следует записать время, когда вы наложили жгут, снять его через час и помассировать минут 15-20 место, где был наложен жгут.

Если перегрелся на солнце

Находим прохладное место или хотя бы тень, даем питье, накладываем холодные компрессы - к груди, шее, паховой части, к ногам и рукам.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"