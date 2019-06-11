Стало известно, что москвичи покупают в интернете

Каждый второй москвич ежемесячно делает покупки в интернет-магазинах. К такому выводу пришли аналитики департамента информационных технологий и AliExpress, изучившие рынок онлайн-торговли.

По данным исследования, минимум раз в год товары через интернет заказывают 8,7 миллиона москвичей. В основном покупают одежду, обувь, аксессуары, бытовую технику, компьютеры и электронику. Часто берут средства для красоты и здоровья, авто- и мототехники, а также напитки и продукты.

Большинство горожан, участвовавших в опросе, объяснили свою любовь к онлайн-магазинам экономией времени (67%) и денег (45%). Остальные говорят, что интернет-заказы - это удобно. Подкупает москвичей и большой выбор товаров.