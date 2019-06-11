В День России экологи приглашают на квесты, викторины, спортсостязания

В День России, 12 июня, на территории природоохранных территорий Москвы запланированы познавательные и спортивные мероприятия. Об этом "РГ" рассказали в Мосприроде.

По данным ведомства, первыми начнутся праздничные мероприятия с экологическим уклоном на природной территории Серебряного Бора. Здесь с 11:00 стартуют спортивные соревнования по пляжному волейболу, броскам мяча в баскетбольное кольцо, гиревому спорту, армрестлингу. Также можно будет сразиться в шашки, дартс, жульбак, корнхол и прочее.

В полдень в Кузьминках пройдет викторина "Заповедные острова России". На мастер-классе все желающие изготовят красивый плакат из объемных цветов, которыми выложат российский флаг.

В 14:00 в экоцентре "Битцевский лес" запланирована квиз-викторина "Страна разнообразия". С помощью эрудиции, логики и интуиции можно будет открыть для себя интересную информацию о природе и культуре родной страны.