В Калуге поздравили новых граждан РФ

11 июня, накануне Дня России прошла торжественная церемония принятия в гражданство Российской Федерации.

В церемонии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Любовь Первова.

- Акция "Я - гражданин России" в нашем городе стала уже доброй традицией, мы стараемся приурочить это важное событие к значимым государственным праздникам, - отметил Александр Иванов. - Символично, что сегодня вручение паспортов произойдет накануне Дня России, который вся наша огромная страна будет отмечать 12 июня. Это праздник всех, кто вкладывает свой труд, силы и творчество в процветание нашего город, нашего родного края и всей страны. Это день национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее Отчизны.

Участники государственной программы переселения соотечественников из Молдовы, Украины, Узбекистана, Армении принесли присягу гражданина Российской Федерации, поклявшись исполнять обязанности гражданина России на благо государства и общества, соблюдать Конституцию и законы РФ, защищать ее свободу и независимость.

Александр Иванов призвал новоиспеченных граждан России уважать традиции, историю и культуру страны.