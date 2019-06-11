В Москве благоустраивают дороги к заводам и НИИ

13 объектов науки и промышленности, которые расположены в семи округах города, будут благоустроены до конца сентября. Об этом сообщает пресс-служба департамента капитального ремонта.

Сейчас дороги, ведущие к промышленным предприятиям, находятся в неудовлетворительном состоянии: это неудобные тротуары, а местами их нет вообще, недостаточное освещение на проезжей и пешеходной частях, отсутствие остановочных павильонов общественного транспорта. В рамках благоустройства территорий, эти недочеты исправят, так тротуары сделают новыми, поставят дополнительные опоры освещения, разобьют цветники, высадят деревья и кустарники, сделают новые парковочные места.

"На этих предприятиях работает около 27,5 тыс. человек, при проектировании работ по улучшению пешеходной и транспортной доступности предприятий были учтены предложения их руководителей и сотрудников, а границы работ были согласованы с префектурами административных округов", - пояснили в пресс-службе ведомства. Наибольшее число благоустраиваемых объектов расположено на юго-западе Москвы, где сосредоточены крупные вузы и научно-исследовательские институты города. В частности, здесь облагородят территории, примыкающие к Институту кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН, Институту физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН, Научно-технологическому центру уникального приборостроения РАН, автотранспортному предприятию и воинской части. Приведут в порядок территории около технопарка "Физтехпарк", а также около одной из старейших российских компаний оборонного комплекса. На севере города благоустройство затронет территории возле работающих предприятий в области самолетостроения. В центре столицы благоустроят территорию возле крупнейшего в России центра разработки ядерной техники и технологии.

Кстати

Всего в 2019 году планируется благоустроить территории около 31 объекта науки и промышленности. Мероприятия и границы производства работ формировались на основании предложений Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, после чего согласовывались с префектурами и предприятиями.