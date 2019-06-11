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11.06.2019 08:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Во вторник воздух в Москве прогреется до +30

Текст: Ирина Огилько

Московский регион окажется сегодня под влиянием гребня антициклона, воздух прогреется почти до максимальных значений. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

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По данным метеорологов, при переменной облачности осадков не ожидается. Днем воздух сможет прогреться выше +30 градусов. В вечерние часы не ниже +17. Среднесуточная температура воздуха останется выше нормы на 8-9 градусов. Благоприятным фактором в утренние часы станет северный ветер, который немного охладит воздух и поспособствует рассеиванию вредных примесей в воздухе. Порывы ожидаются не сильнее 8 м/с. Атмосферное давление останется высоким - 752 мм рт. ст.

Максимальная температура воздуха для 11 июня была зафиксирована в 1998 году, когда воздух прогрелся до +31,3. А в 1899 году 11 июня на термометре было -1,4.

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