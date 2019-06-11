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11.06.2019 11:30
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Воронежцы увидели изнанку жизни Льва Толстого

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Облонские, Каренины, дюжина детей, мужики, гора книг и толпа "толстовцев" - все смешалось в доме Толстых и в "Русском романе" Миндаугаса Карбаускиса. Спектакль театра имени Маяковского был одним из самых ожидаемых событий Платоновского фестиваля. Не в последнюю очередь благодаря тому, что главную героиню - жертвенную, стойкую и до безумия ревнивую жену писателя - играет в нем народная артистка России Евгения Симонова.

Софья Андреевна родила Толстому тринадцать детей, стоически переписывала набело его тексты, хранила домашний очаг - и много лет отчаянно боролась за свое место в жизни Льва Николаевича. Не секрет, что судьбы литературных персонажей, религиозно-философские искания и полюбить все человечество подчас были для писателя значительно важнее, чем жизнь здесь и сейчас - посреди многочисленного семейства, каждый член которого жаждал простого внимания и участия.

Эту коллизию, знакомую не только друзьям и родственникам гениев, литовский драматург Марюс Ивашкявичюс изобразил в "Русском романе" с эпическим размахом. А Карбаускис с размахом пьесу поставил. Сценография скупая - стог, колонны, печка-голландка, книжный шкаф да венские стулья. Зато артистам дан простор для подробных монологов.

Фото: Андрей Парфенов/ РГ
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В полном страстей, но тягучем, как толстовская проза, спектакле личная история супругов Толстых переплетена с историями Кити и Левина (молодость, полная радости и надежд), Карениной и ее мужей, законного и фактического (поздний период, толстовское увлечение крестьянкой Аксиньей, внутренний раздрай и, конечно, смертоносный поезд).

- Роман "Анна Каренина" как будто "мстил" своему автору - до начала работы над книгой семья была счастлива, а потом произошел кризис и трагедия, которую мы видим. Это мифическая связь, которую можно увидеть и у Булгакова с "Мастером и Маргаритой", - пояснил Ивашкявичюс. - Не думаю, что мой замысел был особенно оригинальным, но было интересно углубляться в "Анну Каренину", в другие произведения ("Детство", рассказ "Дьявол"), в документы. Тогда все очень активно писали дневники, и каждый прожитый Толстым день можно увидеть с нескольких углов. У самого писателя было два дневника (тайный и тот, что читала Софья Андреевна), делала записи его жена, дочь Саша, Чертков… В этом материале можно купаться!

С нескрываемой иронией, но и сочувствием литовцы и "маяковцы" изображают попытки Левина (читай: Льва Николаевича) слиться с народом, а Софьи Андреевны - приревновать мужа к его героиням. С сочувствием и ужасом - рисуют конфликт Толстой и Черткова.

Драматург подчеркивает: Чертков выведен в "Русском романе" злым гением потому, что таким его видит Софья Андреевна. Неслучайно в спектакле его роль и роль Аксиньи исполняет одна актриса - Татьяна Орлова. Она, кстати, совершенно не склонна своего героя оправдывать.

Фото: Андрей Парфенов / РГ
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- Те из потомков писателя, кто видел наш спектакль (Владимир Ильич и Фекла Толстые), ненавидят Черткова так же, как и все, кто жил при Льве Николаевиче в Ясной Поляне и Хамовниках, - рассказала Евгения Симонова. - Служители дома считали его абсолютным злом. Помимо больных вопросов с деньгами - он же забирал Толстого, уводил ото всех!

Самого Льва Николаевича в спектакле формально нет. Он вечно за дверями, или в отъезде, или умер уже, рассыпался горой томов с золотыми буквами на корешках. А жена… жена под конец его жизни сходит с ума. В общем-то, от любви.

- В самый счастливый период жизни с Софьей Андреевной были написаны и самые великие произведения Толстого. У него была бурная молодость, но он мечтал о семье со множеством детей, и жена стала для него всем - помощницей, возлюбленной, матерью его детей. А когда у него начался духовный перелом и она не смогла этому состоянию соответствовать, их отношения перешли в мучительную фазу. Думаю, там не было правых и виноватых: он гений, она потрясающая женщина, но простая смертная, - подчеркнула Симонова. - Она же так детей и внуков любила! Для меня семья главное, для нее тоже. Софья Андреевна понимала, рядом с кем живет, и это было очень трудно.

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