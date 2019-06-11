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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Курилы тряхнуло на четыре балла

Текст: Евгения Шерешевская

Ощутимое землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано сегодня в Южно-Курильском районе Сахалинской области, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло вблизи Командорских островов

Его эпицентр располагался на глубине 48 километров в 57 километрах к юго-востоку от поселка городского типа Южно-Курильска на острове Кунашир и в 27 километрах к западу от села Малокурильского на острове Шикотан.

Жители этих населенных пунктов ощутили подземные толчки до четырех баллов. Никто при этом не пострадал. Тревогу цунами не объявляли.

Предварительно разрушений не замечено. Сейчас оперативные группы районной администрации и местного пожарно-спасательного гарнизона осматривают здания на предмет возможных повреждений.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова
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