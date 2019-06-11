МЧС: С начала года в России сгорели 130 домов, пострадали 88 человек

Глава МЧС России Евгений Зиничев подвел итоги первого полугодия текущего года. В своем докладе на правительственном часе в Совете Федерации РФ он озвучил некоторую статистику.

"В результате безответственного отношения к вопросам пожарной безопасности в этом году от огня уже пострадали 88 человек, сгорели 130 жилых домов, нанесен значительный ущерб сельхозпроизводителям и животноводам", - сказал Зиничев.

Наиболее сложная ситуация складывается в Забайкальском крае, Иркутской области, Бурятии и Якутии. В основном причиной является человеческий фактор: неконтролируемые палы травы, из-за которых происходит более половины всех природных пожаров.

По словам министра, во время внеплановых проверок выявлено свыше 46 тысяч случаев неконтролируемых палов сухой растительности. Зафиксировано более четырех тысяч случаев выжигания на землях сельскохозяйственного назначения и запаса.

"В результате принятых мер к административной ответственности привлечено более 200 органов местного самоуправления, полторы тысячи должностных и 170 юридических лиц, а также 13 тысяч граждан", - подвел итог Зиничев.

Он отметил, что МЧС явно не хватает сил. Особенно плохо обстоят дела с технической оснащенностью - МЧС России имеет на балансе техники менее 60% от потребности. И даже те средства, которые есть в наличии, точнее их третья часть, полностью выработали свой ресурс. Потребность в современных образцах пожарно-спасательной техники составляет более 18 тысяч единиц.

Глава ведомства подчеркнул, что в этом году МЧС России в рамках имеющихся лимитов планирует поставку всего около 400 единиц пожарно-спасательных автомобилей, что "не перекрывает даже естественную убыль", которая составляет порядка полутора тысяч единиц в год и не позволяет своевременно обновлять парк пожарно-спасательной техники.