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11.06.2019 08:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Сахалине ипотека для семей с детьми станет более доступной

Текст: Евгения Шерешевская

Законопроект, расширяющий права семей на государственную региональную поддержку в решении жилищных проблем, обсудили на заседании комитета по социальной политике Сахалинской областной думы, сообщили в пресс-службе законодательного органа.

Фото: iStock
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Сейчас семья, заключившая договор с организацией, предоставляющей целевые займы на приобретение или строительство жилья, имеет право на получение 500 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита при рождении первого ребенка.

Для родителей, у которых родился второй малыш, предусматривается выплата на те же цели в миллион рублей. С рождением третьего ребенка семья вправе рассчитывать на поддержку в два миллиона рублей.

Но если родители воспользовались государственной помощью при рождении первого ребенка, то с появлением второго малыша они уже не могут получить выплату. Изменения в законопроект снимут это ограничение.

Рассмотреть документ во втором чтении планируется на ближайшем заседании областной думы.

Общество Семья и дети Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Поправки в закон "Об ипотеке"
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