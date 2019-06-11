Подлодка ТОФ провела торпедную атаку в Японском море

Дизельная подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре" Приморской флотилии разрядных сил Тихоокеанского флота провела атаку отряда боевых кораблей условного противника в Японском море. Об этом "РГ" сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Подлодку в море искал отряд кораблей в составе флагмана флота Гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг", эскадренного миноносца "Быстрый" и большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" в обеспечении самолетов противолодочной авиации Ту-142 и Ил-38. Но лодка скрытно вошла в район действия надводных кораблей, сумела избежать обнаружения и атаковала отряд четырьмя практическими торпедами.

Действия подводников в ходе проведенного учения признаны успешными.