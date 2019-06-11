Видео: Спасенный в Приморье леопард вспомнил навыки охоты

Изъятый из дикой природы из-за тяжелых травм дальневосточный леопард Leo 131M освоился в вольере центра реабилитации и начал проявлять хорошие охотничьи навыки при добыче живых кроликов. Об этом сообщила "РГ" начальница отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Мария Окулова.

Леопард был отловлен охотнадзором у границ нацпарка 3 марта этого года, поскольку был ранен. Специалисты в центре "Тигр" установили, что он пострадал из-за столкновения с автомобилем. После двухмесячного лечения зверя перевели в вольер, чтобы выяснить, сможет ли он охотиться, то есть самостоятельно жить в дикой природе. Однако пока зоологи не могут дать прогнозов относительно дальнейшей судьбы животного.

Леопард набирает вес, у него заживает рана в районе холки. Опасение вызывает его левая лапа - зверь хромает.

- Если раньше леопард появлялся перед камерами только ночью, то теперь он активно передвигаться по вольеру и в светлое время суток, - говорит сотрудник отдела науки "Земли леопарда", зоолог центра реабилитации Екатерина Блидченко.

Решение о будущем леопарда Leo 131M будет принято позже. Поддержку в реабилитации животного оказывает АНО "Дальневосточные леопарды".

Справка "РГ"

Дальневосточный леопард - самая редкая крупная кошка в мире. Согласно результатам анализа данных фотомониторинга, на территории ФГБУ "Земля леопарда" зафиксирован 91 взрослый пятнистый хищник и 22 котенка.