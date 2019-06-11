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11.06.2019 08:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Бурятии женщина пойдет под суд за хищение у знакомых 46 млн рублей

Текст: Юлия Гарднер

Следственная часть МВД Бурятии завершила расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Его фигурантом стала 30-летняя жительница Улан-Удэ.

По версии следствия, она обманывала людей, предлагая им инвестировать в некий бизнес с условием возврата более крупных сумм. Одним из первых клиентов стал ее знакомый. Желая получить быстрые деньги, он отдал около 14 миллионов рублей.

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Затем женщина арендовала офис, где принимала клиентов. При этом она старалась войти к ним в доверие, налаживала дружеские связи и даже посещала их семейные праздники. Люди верили ей и без опасения отдавали деньги. Чтобы привлечь еще больше инвесторов, подозреваемая некоторое время даже выплачивала незначительные суммы некоторым клиентам. Когда выплаты прекратились, граждане стали обращаться в полицию.

"Таким образом в 2017 году она обманула девять человек. Наибольшая привлеченная сумма составила около 21 миллиона рублей, наименьшая - 540 тысяч", - сообщает пресс-служба МВД России.

В 2018 году женщина похитила более миллиона рублей у жителя республиканского центра, взяв деньги за так и не поставленную партию сотовых телефонов.

В общей сложности подозреваемая незаконно обогатилась более чем на 46 миллионов рублей.

Дело направлено в суд. Женщине может грозить до десяти лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Улан-Удэ
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