В Бурятии женщина пойдет под суд за хищение у знакомых 46 млн рублей

Следственная часть МВД Бурятии завершила расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Его фигурантом стала 30-летняя жительница Улан-Удэ.

По версии следствия, она обманывала людей, предлагая им инвестировать в некий бизнес с условием возврата более крупных сумм. Одним из первых клиентов стал ее знакомый. Желая получить быстрые деньги, он отдал около 14 миллионов рублей.

Затем женщина арендовала офис, где принимала клиентов. При этом она старалась войти к ним в доверие, налаживала дружеские связи и даже посещала их семейные праздники. Люди верили ей и без опасения отдавали деньги. Чтобы привлечь еще больше инвесторов, подозреваемая некоторое время даже выплачивала незначительные суммы некоторым клиентам. Когда выплаты прекратились, граждане стали обращаться в полицию.

"Таким образом в 2017 году она обманула девять человек. Наибольшая привлеченная сумма составила около 21 миллиона рублей, наименьшая - 540 тысяч", - сообщает пресс-служба МВД России.

В 2018 году женщина похитила более миллиона рублей у жителя республиканского центра, взяв деньги за так и не поставленную партию сотовых телефонов.

В общей сложности подозреваемая незаконно обогатилась более чем на 46 миллионов рублей.

Дело направлено в суд. Женщине может грозить до десяти лет лишения свободы.