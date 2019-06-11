Новости

В Забайкалье пропала шестилетняя девочка 11:06
Kia показала первое фото приборки для кроссовера XCeed в люксе 11:02
Первый канал покажет документальный фильм о Чернобыле 10:55
Видео: Спасенный в Приморье леопард вспомнил навыки охоты 10:50
Винни Пух помог поймать браконьеров в хабаровском заповеднике 10:43
В сочинской пятиэтажке произошел взрыв бытового газа 10:42
Редкую противокорабельную модификацию "Града" сняли за работой 10:42
В Сибири испытали антенны национальной системы наблюдения за Солнцем 10:41
СК: В Сочи пьяный полицейский сбил двух девушек 10:38
При взрыве на танкере в Махачкале погибли три человека 10:25
Десять кандидатов поборются за пост премьера Британии 10:05
В России рухнули цены на УАЗ "Профи" 10:05
Какие музеи будут работать бесплатно всю неделю в Москве 09:46
Врач рассказал, могут ли семечки и косточки вызывать аппендицит 09:42
Опубликовано видео с места взрыва на танкере в порту Махачкалы 09:41
Три истребителя нового поколения Су-34 прибыли на Южный Урал 09:39
В Приморье начались соревнования по троллингу вишневого лосося 09:34
Семьянин: премьера нового кроссовера Mercedes-Benz GLB 09:33
В Сочи после крупного ДТП проверят все экскурсионные автобусы 09:32
На Урале мотоциклисты напали на операторов придорожных камер 09:29
Два человека погибли при взрыве танкера в Махачкале 09:20
В Петербурге скончался депутат Заксобрания Павел Зеленков 09:13
В столице провели уникальную операцию по удалению опухоли позвоночника 09:10
Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики США и Швеции 09:09
В Нижнем Тагиле скончался пострадавший при взрыве газа в доме 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие изменения появились в законе о техосмотре
Какие изменения появились в законе о техосмотре
Сколько пить и что есть, чтобы защититься от жары
Сколько пить и что есть, чтобы защититься от жары
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
11.06.2019 09:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье начались соревнования по троллингу вишневого лосося

Текст: Анна Бондаренко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Приморском крае стартовал фестиваль рыбалки "Сима-2019". Для участия в нем зарегистрировались более 50 команд. Около двух недель в акватории Уссурийского залива они будут ловить ценного вишневого лосося -  симу. Организатором праздника, который проходит седьмой год подряд, выступил рыболовный клуб "Самарга".

Как рассказал президент клуба Денис Хализов, популярность любительской рыбалки постоянно растет, а троллинг симы - один из самых любимых приморцами видов рыбной ловли.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Устрицы, тартар, осьминоги: Зачем идти на "Рыбную неделю" в Москве

"Все команды обеспечены лицензиями на спортивный любительский лов симы, каждый год "Приморрыбвод" выделяет нам их необходимое количество. Без получения путевок на лицензионный лов, сложно проводить такие соревнования, ведь каждый участник хочет добыть трофейную рыбу. Мы считаем, что популяризация любительской рыбалки в крае помогает формировать правильное отношение людей к природе, и дает возможность людям отдохнуть и заняться любимым хобби", - отметил он.

По условиям соревнований, участники самостоятельно выходят в море, фиксируют свои уловы с помощью фото- и видеокамер. Причем, большинство рыбы в итоге отправится обратно в море, так как в одной из номинаций победит команда, которая бережно отпустит в воду как можно большее количество симы. Делается это по определенным правилам: рыбу освобождают от крючка на время, в подсачеке и воде, ее нельзя брать в руки для фото или видео.

Две другие номинации - самый крупный экземпляр, самая маленькая рыба.

По словам рыбаков из команды "Хирамаса", "рыбалка на вишневого лосося - это возможность проявить свое мастерство рыбака любителя". Лов происходит троллингом, то есть с движущегося катера или лодки. При этом нужно не просто найти рыбу, а подобрать приманку, опустить ее на определенную глубину, учитывая ряд факторов, например, кормовую базу в районе лова.

Победителей наградят на торжественном закрытии фестиваля 22 июня на Токаревской Кошке. Самым ярким событием церемонии закрытия станет кулинарный конкурс, где свое мастерство покажут профессиональные повара и обычные любители рыбалки.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Опубликовано видео с места взрыва на танкере в порту Махачкалы
Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики США и Швеции
Huawei нашла в России операционку для замены Android в своих смартфонах
Сирийские военные отразили две атаки боевиков в районе Пальмиры
Суд арестовал всех подозреваемых в убийстве спортсмена в Москве