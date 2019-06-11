В Приморье победительница конкурса бизнес-проектов похитила 6,7 млн

Во Владивостоке утверждено и передано в суд обвинительное заключение в отношении местной жительницы, которая обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

По версии следствия, победив в конкурс бизнес-проектов по созданию дошкольных образовательных центров, женщина предоставила подложные документы по возмещению затрат за якобы выполненные работы по капитальному ремонту помещения. Действовала по предварительному сговору со своим знакомым. Уголовное дело в его отношении выделено в отдельное производство в связи с розыском.

На основании предъявленных документов подозреваемой выплатили 6,7 миллиона рублей, которые злоумышленники похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Администрацией края заявлен гражданский иск о взыскании с фигурантки причиненного ущерба.