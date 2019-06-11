Жителя Хабаровского края осудили за угон поезда

К трем годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года приговорил Хабаровский краевой суд машиниста тепловоза, совершившего угон подвижного состава.

В ходе расследования было установлено, что мужчина в марте 2018 года решил похитить дизельное топливо из тепловоза, находившегося в Эксплуатационном локомотивном депо Новый Ургал.

"Не имея полномочий на управление и перемещение железнодорожного подвижного состава, проник в кабину локомотива и перегнал его на другой путь", - сообщили в пресс-службе Дальневосточного следственного управление на транспорте СК РФ.

После этого мужчина слил из баков 400 литров топлива. А через несколько дней он вернулся и украл еще 100 литров нефтепродуктов.