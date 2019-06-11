Оренбургская таможня пресекла ввоз 4100 черепах под видом капусты

Редких рептилий пытались ввезти в РФ под видом капусты. Фото: Приволжское таможенное управление

Незаконный ввоз более 4000 среднеазиатских сухопутных черепах в Россию из Казахстана пресекла оренбургская таможня. Рыночная стоимость выявленной партии рептилий - более пяти миллионов рублей.

Об этом сообщило во вторник Приволжское таможенное управление.

- 4100 живых черепах перевозились в 24 мешках под прикрытием 7 тонн свежей капусты, - уточнили в ведомстве. - В документах, представленных перевозчиком к пограничному контролю, какая-либо информация о живом товаре отсутствовала.

Следует отметить, что этот вид черепах включен в перечень, подпадающий под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды стратегически важных ресурсов фауны.

Оренбургская таможня вместе с другими контролирующими органами и Институтом степи Уральского отделения РАН ведет работу по возвращению черепах в их естественные условия обитания.