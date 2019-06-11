Новости

В Японии машина протаранила колонну детей 08:38
Пропавшую в Забайкалье шестилетнюю девочку нашли мертвой 08:12
Из Якутии мужчина попытался вывезти в рюкзаке золото на 18 млн 08:09
В Индонезии более 5,7 тысячи человек покинули дома из-за наводнений 07:49
СМИ: Банки нашли новую причину для блокировки счетов 07:45
Чубайс предложил ввести углеродный налог 06:55
ВВС Израиля атаковали сектор Газа в ответ на ракетный обстрел 06:33
У жителя Камчатки изъяли 1,2 тонны красной рыбы 06:30
США разместят в Польше эскадрилью беспилотников MQ-9 05:52
В США "украинизировали" название Киева 05:22
Немецкие СМИ выразили восхищение российской противоракетой 05:19
Камчатский вулкан Ключевской выбросил пепел на шесть км 05:08
В пригороде Лос-Анджелеса на мужчину напала медведица 05:06
Пушков ответил главе МИД Украины на заявление о возвращении РФ в ПАСЕ 04:56
Израильские военные перехватили ракету из сектора Газа 04:05
Во Владивостоке открылся МедиаСаммит-2019 04:01
Британец выиграл в лотерею 123 миллиона фунтов 03:43
Боевики напали на патруль полиции в Индии 03:30
Венесуэла выпустит в оборот новые денежные купюры 02:53
Вратарь сборной России извинился за скандал в столичном аэропорту 02:05
Канадские спутники успешно выведены на околоземную орбиту 01:43
США расширили санкции против Ирана 00:50
В Идлибской зоне деэскалации объявлен режим полного прекращения огня 00:25
Более 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России 12.06.2019
Метро Москвы стало лауреатом премии Международного саммита транспорта 12.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
13.06.2019 08:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Удмуртия не ЗАВОДит

Почему пробуксовывает развитие промышленного туризма в республике
Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Российская газета - Экономика Поволжья № 125(7883)
Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил о начале продаж туров в рамках проекта "Удмуртия ЗАВОДит". По его словам, туристы могут приехать и посетить ряд крупных заводов региона начиная с 20 мая. Разговоры о развитии промышленного туризма в республике идут уже давно, но пока пилотный тур презентовали лишь нескольким журналистам из Москвы. Корреспондент "РГ" решила выяснить, действительно ли его можно купить и что в итоге получит турист. Оказалось, что описанный властями образ с реальным положением дел не совпадает.
Фото: Николай Нестеренко Посмотреть, как собирают автоматы Калашникова, туристы скорее всего не смогут. Фото: Николай Нестеренко
Посмотреть, как собирают автоматы Калашникова, туристы скорее всего не смогут. Фото: Николай Нестеренко

Начала я с самого простого - поиск в интернете. В своем аккаунте в Instagram в посте, приглашающем туристов на промышленные предприятия, глава Удмуртии написал: "Откройте для себя промышленную мощь Удмуртии на сайте карты инвестиционных возможностей" и дал ссылку на сайт investudm.ru. Однако на предложенном им сайте ни слова о покупке тура найти не удалось.

Фото: Алексей Михайлов
Развитие туризма в Мурманской области набирает обороты

На запросы в интернете "купить промышленный тур Удмуртия" и "купить тур Удмуртия ЗАВОДит" вышли ссылки на новости и сайты туристических агентств, лишь одно из которых продает промтуры на разные предприятия республики для школьников уже около 20 лет.

Продажей туров "Удмуртия ЗАВОДит" занимается республиканский туроператор - Центр туристических стратегий и проектного управления. Так как поиск в сети не дал результатов, позвонила его представителю Эдуарду Бурганову, и уже он уточнил: заветный тур можно купить, зайдя на сайт visitudmurtia.ru. Там действительно есть его описание и номера телефонов, по которым можно сделать заказ. Обычный турист, не найдя ничего в интернете, скорее всего забросит идею посетить промпредприятия республики - слишком уж много надо приложить усилий, чтобы раздобыть элементарную информацию.

Согласие на участие в проекте по промышленному туризму по факту дали лишь два предприятия из семи заявленных властями

В первый день туристам предлагают посетить в Ижевске главный корпус оружейного завода (то самое аварийное здание, шпиль которого до сих пор не восстановили после пожара), Генеральский дом, Свято-Михайловский кафедральный собор, Национальный центр туризма и ремесел, Национальный музей имени удмуртского поэта Кузебая Герда, музеи мотоцикла и Михаила Калашникова и предприятие на выбор: "ЛАДА Ижевск", "Ижевский механический завод", ПАО "Ижсталь" или музей завода "Аксион". Второй день тура включает посещение музея-усадьбы Петра Чайковского в Воткинске, а также дачи Башенина и заводов СЭГЗ или "Элеконд" в Сарапуле. Стоимость двухдневного тура обойдется 4600 рублей с человека в группе из 20 человек, 3900 рублей в группе из 30 человек и 3400 - из 40 человек. При этом купить тур онлайн нельзя.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Определены самые популярные курорты для отдыха в кемпингах

Но даже найдя сайт с контактами для покупки тура и приобретя его, вы не сможете посетить все заявленные предприятия. После общения с представителями заводов выяснилось, что согласие на участие в промышленном туризме по факту дали лишь два предприятия - "Ижсталь" и "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг". При этом из списка выпали самые известные и привлекательные для обывателя - ижевский автозавод и "Концерн Калашников".

- Ежегодно мы проводим день открытых дверей, любой человек может посмотреть, как производят автомобили. Про увеличение частоты посещений группами мы ничего не знаем, - заявили "РГ" в пресс-службе Ижевского автозавода.

"Концерн Калашников" свое участие в проекте по развитию промышленного туризма официально комментировать не стал. Однако источник на предприятии сообщил "РГ", что они не раз говорили о невозможности внедрения такой практики на их оборонных заводах.

Фото: iStock
У Кабардино-Балкарии появился свой туристический бренд

Что касается "Ижстали" и "Аксиона", то на первом из них туристы могут посетить электросталеплавильный и прокатный цеха. Людям покажут полный процесс получения металлопродукции, начиная от плавления металла и формирования заготовок, заканчивая готовым к продаже продуктом. Это настоящие производственные цеха, поэтому посещение "Ижстали" можно считать "вишенкой на торте" всего тура.

На "Аксионе" туристам покажут лишь музей завода.

- Гости могут ознакомиться с историей предприятия, начиная с производства первых советских серийных мотоциклов, выпуска пулеметов "Максим", разработки технической документации и изготовления первой опытной партии автомата Калашникова АК-47. Также посетители узнают о выпуске на предприятии электромоделирующих станций "Электрон", используемых для обеспечения первых полетов в космос, истории создания приборной техники для реализации большинства космических программ страны, продукции спецназначения для российской армии. Особое внимание в ходе экскурсии уделяется современному производству гражданской продукции: медицинской и бытовой техники, - рассказали "РГ" в пресс-службе предприятия.

Экономика Туризм Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Немецкие СМИ выразили восхищение российской противоракетой
Пушков ответил главе МИД Украины на заявление о возвращении РФ в ПАСЕ
Чубайс предложил ввести углеродный налог
В США "украинизировали" название Киева
Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан