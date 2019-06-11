Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил о начале продаж туров в рамках проекта "Удмуртия ЗАВОДит". По его словам, туристы могут приехать и посетить ряд крупных заводов региона начиная с 20 мая. Разговоры о развитии промышленного туризма в республике идут уже давно, но пока пилотный тур презентовали лишь нескольким журналистам из Москвы. Корреспондент "РГ" решила выяснить, действительно ли его можно купить и что в итоге получит турист. Оказалось, что описанный властями образ с реальным положением дел не совпадает.

Начала я с самого простого - поиск в интернете. В своем аккаунте в Instagram в посте, приглашающем туристов на промышленные предприятия, глава Удмуртии написал: "Откройте для себя промышленную мощь Удмуртии на сайте карты инвестиционных возможностей" и дал ссылку на сайт investudm.ru. Однако на предложенном им сайте ни слова о покупке тура найти не удалось.

На запросы в интернете "купить промышленный тур Удмуртия" и "купить тур Удмуртия ЗАВОДит" вышли ссылки на новости и сайты туристических агентств, лишь одно из которых продает промтуры на разные предприятия республики для школьников уже около 20 лет.

Продажей туров "Удмуртия ЗАВОДит" занимается республиканский туроператор - Центр туристических стратегий и проектного управления. Так как поиск в сети не дал результатов, позвонила его представителю Эдуарду Бурганову, и уже он уточнил: заветный тур можно купить, зайдя на сайт visitudmurtia.ru. Там действительно есть его описание и номера телефонов, по которым можно сделать заказ. Обычный турист, не найдя ничего в интернете, скорее всего забросит идею посетить промпредприятия республики - слишком уж много надо приложить усилий, чтобы раздобыть элементарную информацию.

Согласие на участие в проекте по промышленному туризму по факту дали лишь два предприятия из семи заявленных властями

В первый день туристам предлагают посетить в Ижевске главный корпус оружейного завода (то самое аварийное здание, шпиль которого до сих пор не восстановили после пожара), Генеральский дом, Свято-Михайловский кафедральный собор, Национальный центр туризма и ремесел, Национальный музей имени удмуртского поэта Кузебая Герда, музеи мотоцикла и Михаила Калашникова и предприятие на выбор: "ЛАДА Ижевск", "Ижевский механический завод", ПАО "Ижсталь" или музей завода "Аксион". Второй день тура включает посещение музея-усадьбы Петра Чайковского в Воткинске, а также дачи Башенина и заводов СЭГЗ или "Элеконд" в Сарапуле. Стоимость двухдневного тура обойдется 4600 рублей с человека в группе из 20 человек, 3900 рублей в группе из 30 человек и 3400 - из 40 человек. При этом купить тур онлайн нельзя.

Но даже найдя сайт с контактами для покупки тура и приобретя его, вы не сможете посетить все заявленные предприятия. После общения с представителями заводов выяснилось, что согласие на участие в промышленном туризме по факту дали лишь два предприятия - "Ижсталь" и "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг". При этом из списка выпали самые известные и привлекательные для обывателя - ижевский автозавод и "Концерн Калашников".

- Ежегодно мы проводим день открытых дверей, любой человек может посмотреть, как производят автомобили. Про увеличение частоты посещений группами мы ничего не знаем, - заявили "РГ" в пресс-службе Ижевского автозавода.

"Концерн Калашников" свое участие в проекте по развитию промышленного туризма официально комментировать не стал. Однако источник на предприятии сообщил "РГ", что они не раз говорили о невозможности внедрения такой практики на их оборонных заводах.

Что касается "Ижстали" и "Аксиона", то на первом из них туристы могут посетить электросталеплавильный и прокатный цеха. Людям покажут полный процесс получения металлопродукции, начиная от плавления металла и формирования заготовок, заканчивая готовым к продаже продуктом. Это настоящие производственные цеха, поэтому посещение "Ижстали" можно считать "вишенкой на торте" всего тура.

На "Аксионе" туристам покажут лишь музей завода.

- Гости могут ознакомиться с историей предприятия, начиная с производства первых советских серийных мотоциклов, выпуска пулеметов "Максим", разработки технической документации и изготовления первой опытной партии автомата Калашникова АК-47. Также посетители узнают о выпуске на предприятии электромоделирующих станций "Электрон", используемых для обеспечения первых полетов в космос, истории создания приборной техники для реализации большинства космических программ страны, продукции спецназначения для российской армии. Особое внимание в ходе экскурсии уделяется современному производству гражданской продукции: медицинской и бытовой техники, - рассказали "РГ" в пресс-службе предприятия.