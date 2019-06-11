Проекты Самарской области на ПМЭФ заинтересовали инвесторов из-за рубежа

В минувшую пятницу по итогам второго дня крупнейшего Петербургского международного экономического форума - 2019 губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подвел итоги работы региональной команды. Самарская область стала одним из абсолютных лидеров по успешной динамике Национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. Кроме того, площадка с самарской продукцией привлекла огромное число участников, экспертов и инвесторов.

Комментируя результаты работы делегации Самарской области в ПМЭФ-2019, губернатор прежде всего подчеркнул важность самого участия региона в главном экономическом форуме страны.

- Огромное количество участников, экспертов, инвесторов, не только из России, но и из других стран привлекли проекты, которые презентовала Самарская область на Петербургском международном экономическом форуме, - отметил Дмитрий Азаров. - Мы масштабно участвуем второй год с собственной экспозицией. Считаю, что это тоже важный вклад в создание имиджа инвестиционно привлекательного региона, создание благоприятного инвестклимата. То, что этого не было раньше, как раз негативно сказывалось на привлечении внимания к региону, на открытости к сотрудничеству с самыми разными бизнесменами из других российских регионов и зарубежных стран.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что павильон Самарской области пользовался большой популярностью, причем не только среди участников из регионов России и стран СНГ. Продукция заинтересовала бизнесменов из таких стран-лидеров мирового промышленного производства, как Германия, Китай, Япония.

Также губернатор рассказал, что на этом форуме основное внимание было сконцентрировано на оформлении тех договоренностей, над которыми шла работа в течение нескольких последних месяцев. В итоге область подписала соглашения, направленные на развитие региона, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест.

Среди них - инвестиционные проекты, в том числе в сфере образования. Также были достигнуты договоренности об участии новых партнеров в создании научно-образовательного центра в области. Подписаны соглашения с банками.

Отдельно Дмитрий Азаров отметил, что к результатам привела именно системная работа по созданию благоприятного инвестклимата в регионе. Опрос предпринимателей, презентованный Агентством стратегических инициатив, вывел Самарскую область на лидирующие позиции по успешной динамике рейтинга инвестиционной привлекательности. Губернатор напомнил, что еще два года назад Самарская область занимала всего лишь 65 позицию в Национальном рейтинге, за это время прогресс составил 41 пункт. В новом рейтинге регион занял 24 позицию: 17 пунктов губерния добавила в прошлом году и 24 пункта - в этом.

- Это не просто строчка в рейтинге, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Это качественное, заметное изменение по улучшению инвестклимата в Самарской области. Важно, что президент страны отметил регион, как один из абсолютных лидеров по успешной динамике рейтинга.

Среди показателей, которые удалось улучшить: снижение бюрократических барьеров, сокращение сроков выдачи разрешительной документации, упрощение процедур доступа к инженерных сетям, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций, совершенствование мер региональной поддержки бизнеса.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, в рамках улучшения инвестклимата и снижения административных барьеров активные эксперты от общественных организаций и бизнес-сообщества проводили контрольные закупки по получению тех или иных разрешений и сервисов - начиная от регистрации предприятия и заканчивая получением реальной поддержки от органов исполнительной власти региона. Это позволяет выявлять слабые места в работе регулирующих органов и ресурсоснабжающих организаций, а также в действующих нормативных документах.

Кроме того, в рейтинге учитывалась эффективность работы институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса на территории региона: наличие законодательства, оценка регулирующего воздействия органов исполнительной власти, государственно-частное партнерство. Напомним, по итогам 2018 года Самарская область заняла первое место среди нестоличных регионов России по уровню развития ГЧП.

Как пояснил министр, качественно изменилось и представление информации для предпринимателей на инвестиционном портале региона. Запустили CRM-платформу по подбору господдержки инвесторов и перестроили систему их сопровождения в режиме "одного окна": теперь этим вплотную занимается Агентство по привлечению инвестиций Самарской области.

Презентационно-выставочная деятельность, прямой диалог с бизнесом тоже влияют на инвестиционную привлекательность региона. И, конечно, в губернии ведется постоянная работа над ошибками: в постоянном режиме устраняются проблемы, которые препятствуют развитию предпринимательства.

- Работа по всем этим направлениям приводит к успеху, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Особенно важно то, что область продемонстрировала уверенный рост в Национальном рейтинге в условиях, когда все регионы страны улучшили свои показатели. Для того, чтобы шагать опережающими темпами, нам нужно двигаться даже не в два, а в три раза быстрее. И к такому движению мы готовы.