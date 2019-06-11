Сборная России обыграла Кипр в отборе на Евро-2020

Российская футбольная сборная сделала еще один шаг на пути к чемпионату Европы-2020. В Нижнем Новгороде в рамках отборочного турнира команда Станислава Черчесова победила Кипр – 1:0.

Тренерский штаб сделал минимальные перестановки по сравнению с субботним матчем в Саранске, где наши футболисты разгромили Сан-Марино 9:0. Место атакующего полузащитника досталось Алексею Ионову, который заменил тезку Миранчука. Забегая вперед скажем, что эта рокировка оказалась в итоге результативной. Ну а начиналось все, как и ожидали, непросто. Кипр по своему уровню, разумеется, куда мастеровитее Сан-Марино. Гости тоже с первых минут отдали команде Черчесова и мяч, и территорию, но держались стойко. Хотя моментов у их ворот россияне создали уйму.

Первый голевой шанс пришелся на 17-ю минуту, когда Оздоев прошел справа и от бровки отпасовал Дзюбе. Капитан и любимец публики бил в упор, но вратарь занял правильную позицию. Вскоре судья увидел офсайд, которого не было, и точный удар Ионова в сетку после свистка радости не принес. Дальше – больше. После подачи Головина со штрафного вратарь ошибся на выходе, а Фернандес пробил в защитника. На 25-й минуте был отменен еще один гол сборной России – на этот раз в офсайд забежал Ионов. Огрызнулись и киприоты, когда после ошибки хозяев в обороне Сотириу головой пробил опасно, но все-таки выше ворот.

Россияне продолжили соперника дожимать. Ионов бил головой, мяч отскочил от газона – мимо. Антон Миранчук закрутил красивую атаку, Дзюба обманул вратаря, но пробить уже не смог. Гол явно назревал, и состоялся он в итоге на 37-й минуте. Неутомимый Ионов забил после фланговой скидки Кудряшова – 1:0.

В оставшееся до перерыва время автор голевой передачи успел напугать тренерский штаб. После верхового единоборства Кудряшов неудачно приземлился на руку, выбежавший на поле врача нашей команды Эдуард Безуглов энергично показал, что нужна замена, и Евгений Чернов даже успел раздеться, но все обошлось, и Федор вернулся в игру.

Статистика тайма наглядно свидетельствует о тотальном доминировании сборной России. Хозяева нанесли 11 ударов, из них пять – в створ. Еще пять ударов было заблокировано. Для сравнения, у Кипра всего три попытки угрожать нашим воротам, и все – мимо цели. Россияне, кроме того, подали восемь угловых и пять раз попадали в офсайд. Так что счет, очевидно, мог после первой половины быть куда крупнее.

Второй тайм был уже не так богат на события. Сборная России чуть сбавила обороты, что, в общем, выглядело логично. Сказались и усталость, и тот факт, что счет хозяев уже устраивал. Киприоты, напротив, активизировались, но не настолько, чтобы создать серьезные проблемы обороне.

Встряхнуть команду поручили Алексею Миранчуку, который заменил брата-близнеца Антона. Но принципиально это ничего не изменило. А вот после рокировки в опорной зоне, где Баринов сменил Зобнина, сборная России активизировалась. Несколько хороших атак вновь заставили неумолкающий стадион взрываться от эмоций. Один только Дзюба имел два реальных шанса удвоить счет, но Артему не повезло.

Цифры 1:0 на табло так и остались вплоть до финального свистка. Впрочем, и они наверняка устроили и болельщиков, и футболистов сборной России. Зрители увидели красивый футбол, а команда заработала важные три очка в таблице.