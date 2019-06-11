В Чебоксарах начался ремонт дорог в рамках нацпроекта

В столице Чувашии обновят дороги к 550-летию города по программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

По словам директора МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства" Олега Белова, в этом году в городе запланирована замена 18,4 километров асфальтобетонного покрытия. Будут реконструированы 1,5 километров дорог по проспекту Ивана Яковлева и бульвару Электроаппаратчиков.

Кроме этого, по федеральной программе в городе построят 7,3 километров сетей наружного освещения на 3-х участках городских дорог и капитально отремонтируют Сугутский мост. На эти цели выделено 984,5 миллионов рублей. В том числе 492,2 миллионов рублей федеральных средств, 393,8 миллионов рублей - республиканских и 98,5 миллионов рублей выделил муниципальный бюджет.

Как сообщил Олег Белов, на четырех объектах работы уже начались. Это улицы 50 лет Октября, Гайдара, Кривова и местный проезд по проспекту Тракторостроителей.

Завершиться ремонт должен к 15 июля.

"Чебоксары третий год участвуют в федеральной программе "Безопасные и качественные дороги". С учетом мнения граждан и состояния дорог было отремонтировано 62 участка. Мы видим реальные изменения, - отметил сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков. - В 2019 году запланировано 16 участков к ремонту и два участка - построить и реконструировать. Задача - качественно и в установленные сроки провести дорожные работы. Зарекомендовавшая себя многоступенчатая система контроля должна быть также применена и в этом году. Это и строительный профессиональный контроль, и передвижная лаборатория, и народный контроль. Надеюсь, проблем не будет, и ко Дню города ремонтные работы будут завершены".