В Пензе состоялось знаковое событие не только для региона, но и для отечественной фармацевтики. На предприятии "Биосинтез" (входит в группу компаний Sun Pharma, Индия) запустили новый участок по производству таблетированных лекарственных препаратов.

За полтора года полностью реконструировали старое здание, капитальный ремонт провели на площади семь тысяч квадратных метров. Цех изменился не только снаружи, но и изнутри.

На первом этаже появился современный логистический комплекс вместимостью 1200 паллет-мест. Здесь при строгом соблюдении всех норм хранится и отгружается готовая продукция.

Главная гордость нового участка - высокотехнологичный комплекс производственной мощностью два миллиарда таблеток в год. Современное оборудование позволяет выпускать твердые лекарственные формы как с растворимой оболочкой, так и без нее, а также адаптированные желатиновые капсулы. В Пензе выпускается свыше 160 наименований лекарственных средств. Объем производства предприятия составляет около 2,8 миллиарда рублей. Запуск нового участка позволит существенно укрепить позиции "Биосинтеза" на фармацевтическом рынке России и нарастить долю предприятия в сегменте пероральных лекарственных форм.

Пуск новой линии состоялся в торжественной обстановке в присутствии почетных гостей - первого заместителя министра промышленности и торговли РФ Сергея Цыба, губернатора, представителей инвестора. Гости оценили масштабы изменений на предприятии после смены собственника, которая произошла в конце 2016 года. "Биосинтез" вошел в группу компаний Sun Pharmaceuticals Industries Ltd., занимающую пятое место в мире среди производителей дженериков и присутствующую во всех развитых странах.

- "Биосинтез" - одна из крупнейших фармацевтических кампаний страны. Она решает важную социальную задачу по обеспечению населения качественными и доступными медицинскими препаратами. Они идут в аптеки, медицинские учреждения, стационары. С новым собственником мы связываем дальнейшее более интенсивное развитие предприятия, появление новых производственных площадок, - сказал на церемонии запуска линии Сергей Цыб.

Глава региона Иван Белозерцев также обратился к сотрудникам предприятия.

- Состоялось большое событие на пензенской земле. Проведена огромная работа, - отметил глава региона Иван Белозерцев. - В прошлом году я был на этом объекте и вижу масштабы преобразований. Для нас важно, что появились комфортные рабочие места, надежное производство. Главное, чтобы пензенские лекарства были конкурентоспособными не только в Российской Федерации, но и за ее пределами.

По итогам 2018 года "Биосинтез" стал лауреатом региональной премии "За развитие экспортной деятельности в Пензенской области и продвижение продукции на экспорт". География поставок предприятия охватывает СНГ, а также страны Балтии.

- Мы упорно шли к тому, чтобы запустить это таблеточное производство. Сегодня открываем нашу новую производственную линию. Это важный этап в развитии предприятия, - отметил генеральный директор компании Sun Pharmaceuticals Industries Ltd. в России Артур Валиев.

Примечательно, что модернизация и расширение производства осуществлялись за счет собственных средств компании, не прибегая к заимствованиям и банковским кредитам.

- С появлением этого участка перед нами открываются новые возможности. "Биосинтез" сможет наращивать производственные мощности по выпуску таблеток и продолжать удовлетворять растущий спрос рынка. Мы сохраним статус надежного производителя лекарственных препаратов - доступных, современных и качественных, - заверил генеральный директор "Биосинтеза" Дмитрий Болдов.

После нажатия символической кнопки новое оборудование заработало. На конвейерной линии появилась новая продукция. Производство полностью автоматизировано. Линию, которая выпускает около 15 тысяч упаковок лекарства в сутки, обслуживают всего три человека.

- Я работаю на заводе упаковщицей 11 лет, и не назвала бы свой день скучным. Мне нравится, я знаю, что тружусь на предприятии, которое заботится о здоровье людей, - поделилась одна из сотрудниц новой производственной линии.

Каждый день она упаковывает до 200 коробок, которые затем отправляются в разные уголки России и за рубеж.

Справка "РГ"

"Биосинтез" имеет технические возможности для реализации государственных проектов развития фармацевтической отрасли "Фарма 2020". В рамках поставленных задач на предприятии проведена полная реконструкция производства. Ежегодно увеличивается номенклатура выпускаемой продукции за счет выведения на рынок новых наименований лекарственных средств, только за последние пять лет речь идет о более чем 20 препаратах.

На правах рекламы