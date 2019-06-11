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Проект: В регионах

Тенденция к росту

В Пензе открылся новый участок фармацевтического производства на "Биосинтезе"
Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Российская газета - Экономика Поволжья № 125(7883)
В Пензе состоялось знаковое событие не только для региона, но и для отечественной фармацевтики. На предприятии "Биосинтез" (входит в группу компаний Sun Pharma, Индия) запустили новый участок по производству таблетированных лекарственных препаратов.
Фото: Пресс-служба "Биосинтез" После реконструкции цех изменился и снаружи, и внутри здания. Фото: Пресс-служба "Биосинтез"
После реконструкции цех изменился и снаружи, и внутри здания. Фото: Пресс-служба "Биосинтез"

За полтора года полностью реконструировали старое здание, капитальный ремонт провели на площади семь тысяч квадратных метров. Цех изменился не только снаружи, но и изнутри.

На первом этаже появился современный логистический комплекс вместимостью 1200 паллет-мест. Здесь при строгом соблюдении всех норм хранится и отгружается готовая продукция.

Главная гордость нового участка - высокотехнологичный комплекс производственной мощностью два миллиарда таблеток в год. Современное оборудование позволяет выпускать твердые лекарственные формы как с растворимой оболочкой, так и без нее, а также адаптированные желатиновые капсулы. В Пензе выпускается свыше 160 наименований лекарственных средств. Объем производства предприятия составляет около 2,8 миллиарда рублей. Запуск нового участка позволит существенно укрепить позиции "Биосинтеза" на фармацевтическом рынке России и нарастить долю предприятия в сегменте пероральных лекарственных форм.

Пуск новой линии состоялся в торжественной обстановке в присутствии почетных гостей - первого заместителя министра промышленности и торговли РФ Сергея Цыба, губернатора, представителей инвестора. Гости оценили масштабы изменений на предприятии после смены собственника, которая произошла в конце 2016 года. "Биосинтез" вошел в группу компаний Sun Pharmaceuticals Industries Ltd., занимающую пятое место в мире среди производителей дженериков и присутствующую во всех развитых странах.

- "Биосинтез" - одна из крупнейших фармацевтических кампаний страны. Она решает важную социальную задачу по обеспечению населения качественными и доступными медицинскими препаратами. Они идут в аптеки, медицинские учреждения, стационары. С новым собственником мы связываем дальнейшее более интенсивное развитие предприятия, появление новых производственных площадок, - сказал на церемонии запуска линии Сергей Цыб.

Глава региона Иван Белозерцев также обратился к сотрудникам предприятия.

- Состоялось большое событие на пензенской земле. Проведена огромная работа, - отметил глава региона Иван Белозерцев. - В прошлом году я был на этом объекте и вижу масштабы преобразований. Для нас важно, что появились комфортные рабочие места, надежное производство. Главное, чтобы пензенские лекарства были конкурентоспособными не только в Российской Федерации, но и за ее пределами.

По итогам 2018 года "Биосинтез" стал лауреатом региональной премии "За развитие экспортной деятельности в Пензенской области и продвижение продукции на экспорт". География поставок предприятия охватывает СНГ, а также страны Балтии.

- Мы упорно шли к тому, чтобы запустить это таблеточное производство. Сегодня открываем нашу новую производственную линию. Это важный этап в развитии предприятия, - отметил генеральный директор компании Sun Pharmaceuticals Industries Ltd. в России Артур Валиев.

Примечательно, что модернизация и расширение производства осуществлялись за счет собственных средств компании, не прибегая к заимствованиям и банковским кредитам.

- С появлением этого участка перед нами открываются новые возможности. "Биосинтез" сможет наращивать производственные мощности по выпуску таблеток и продолжать удовлетворять растущий спрос рынка. Мы сохраним статус надежного производителя лекарственных препаратов - доступных, современных и качественных, - заверил генеральный директор "Биосинтеза" Дмитрий Болдов.

После нажатия символической кнопки новое оборудование заработало. На конвейерной линии появилась новая продукция. Производство полностью автоматизировано. Линию, которая выпускает около 15 тысяч упаковок лекарства в сутки, обслуживают всего три человека.

- Я работаю на заводе упаковщицей 11 лет, и не назвала бы свой день скучным. Мне нравится, я знаю, что тружусь на предприятии, которое заботится о здоровье людей, - поделилась одна из сотрудниц новой производственной линии.

Каждый день она упаковывает до 200 коробок, которые затем отправляются в разные уголки России и за рубеж.

Справка "РГ"

"Биосинтез" имеет технические возможности для реализации государственных проектов развития фармацевтической отрасли "Фарма 2020". В рамках поставленных задач на предприятии проведена полная реконструкция производства.  Ежегодно увеличивается номенклатура выпускаемой продукции за счет выведения на рынок новых наименований лекарственных средств, только за последние пять лет речь идет о более чем 20 препаратах.

 

На правах рекламы

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