В Прикамье должник сменил паспорт ради ухода от налогов

Индивидуальный предприниматель из Пермского края, задолжавший налоговой службе и пенсионному фонду свыше 300 тысяч рублей, попытался избавиться от ответственности, сменив фамилию.

С новым паспортом гражданин явился к судебным приставам для получения справки об отсутствии задолженности, сообщает пресс-служба УФССП.

Однако информация о смене ФИО и выдаче нового документа моментально поступила из базы данных УФМС. Разоблаченный должник, ранее оправдывавшийся отсутствием денежных средств и ценного имущества, быстро совершил все необходимые отчисления в налоговую.

В то же время приставам удалось взыскать более 100 тысяч рублей с пермяка, задолжавшего кредитной организации. Когда под угрозой изъятия оказалась Lada Kalina, принадлежащая неплательщику, он нашел необходимые средства и внес их на счет судебных приставов.