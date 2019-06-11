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11.06.2019 12:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье должник сменил паспорт ради ухода от налогов

Текст: Надежда Пащенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Индивидуальный предприниматель из Пермского края, задолжавший налоговой службе и пенсионному фонду свыше 300 тысяч рублей, попытался избавиться от ответственности, сменив фамилию.

Пермские судебные приставы нашли должника в шкафу

С новым паспортом гражданин явился к судебным приставам для получения справки об отсутствии задолженности, сообщает пресс-служба УФССП.

Однако информация о смене ФИО и выдаче нового документа моментально поступила из базы данных УФМС. Разоблаченный должник, ранее оправдывавшийся отсутствием денежных средств и ценного имущества, быстро совершил все необходимые отчисления в налоговую.

В то же время приставам удалось взыскать более 100 тысяч рублей с пермяка, задолжавшего кредитной организации. Когда под угрозой изъятия оказалась Lada Kalina, принадлежащая неплательщику, он нашел необходимые средства и внес их на счет судебных приставов.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Полномочия судебных приставов
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