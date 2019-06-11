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Проект: В регионах

И себе, и людям

"Метафракс" построит в Пермском крае уникальное для России химическое производство
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Поволжья № 125(7883)
В России появится первое производство параформальдегида. Специальный инвестиционный контракт (СПИК) о реализации проекта по строительству промышленных установок формалина и параформальдегида в Пермском крае заключен в рамках Петербургского международного экономического форума, подписи под документом поставили губернатор Максим Решетников и гендиректор ПАО "Метафракс" Владимир Даут.
Подписанный специнвестконтракт рассчитан на 9 лет, в этот период поступление налогов в бюджет региона вырастет на 100 миллионов рублей. Фото: Константин Долгановский Подписанный специнвестконтракт рассчитан на 9 лет, в этот период поступление налогов в бюджет региона вырастет на 100 миллионов рублей. Фото: Константин Долгановский
Подписанный специнвестконтракт рассчитан на 9 лет, в этот период поступление налогов в бюджет региона вырастет на 100 миллионов рублей. Фото: Константин Долгановский

Начало этому проекту было положено в Сочи в рамках Российского инвестиционного форума, когда региональные власти и руководство компании "Метафракс" подписали соглашение о намерениях. Теперь проект выходит на новый уровень: закреплено местоположение нового производства - город Губаха, объем выпуска продукции, срок реализации проекта - три года, а также общий срок действия СПИК - девять лет. На это время регион предоставит "Метафраксу" право на налоговые льготы и преференции.

- Для Губахи очень важно создание 30 новых высокооплачиваемых рабочих мест, - прокомментировал Максим Решетников. - Они будут высокотехнологичными, что привлечет в город молодых профессионалов. Кроме того, новое производство ориентировано на импортозамещение и повышение экспорта - около половины продукции будет отправляться за границу. Край, конечно, в этом заинтересован, потому что к 2024 году в рамках нацпроекта предполагается увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта почти до 7,7 миллиарда долларов.

Сейчас Россия покупает параформальдегид в Китае и странах Европы. Между тем это вещество широко используется в медицине как дезинфектант, а также в химической отрасли, например, для изготовления на его основе фенолформальдегидных смол для производства пластмасс, синтетических клеев и лаков (заменяя стандартный формалин, улучшая при этом качество продукции и экологию).

Однако для нашей страны интерес может представлять параформальдегид в нефтяной промышленности - в качестве сырья для реагентов, используемых в процессах нефтедобычи и переработки углеводородного сырья. Поэтому как минимум 50 процентов новой продукции "Метафракса" планируется реализовывать на российском рынке.

- Сначала мы предполагали, что на внутренний рынок будем выводить примерно 10 из 30 тысяч тонн произведенного параформальдегида в год, - рассказал председатель Совета директоров компании "Метафракс" Армен Гарслян. - Однако востребованность продукции такова, что сейчас речь идет о 15-20 тысячах тонн. На производстве планируется использовать самые современные технологии и оборудование компании GEA.

Как пояснили в компании, они обеспечивают большую единичную мощность установки и высокое качество продукта, низкое удельное потребление сырья и энергоресурсов при соблюдении европейских стандартов промышленной и экологической безопасности. "Технология GEA позволяет производить параформальдегид с содержанием основного вещества в диапазоне 92 - 96 процентов", - уточнили специалисты.

Проект общей стоимостью более 5,2 миллиарда рублей планируется завершить до конца 2021 года. Помимо производства параформальдегида, он предполагает строительство установки по выпуску формалина мощностью 180 тысяч тонн в год.

- Для снижения экологической нагрузки на окружающую среду технологией предусмотрена установка каталитического окислителя для обезвреживания отходящих газов, - сообщили в компании. - Жидкие отходы с установки станут сырьем для существующего производства пентаэритрита на "Метафраксе".

Председатель совета директоров также не исключил, что вслед за проектом "Меламин - 2" компания реализует "Параформ - 2". Первая установка в составе комплекса "Аммиак-карбамид-меламин" (АКМ), который сейчас тоже строится в Губахе, была запланирована фактически для собственных нужд "Метафракса": из 40 тысяч тонн продукции в год на свободный рынок планировалось выводить только пять.

Однако спрос на меламин оказался настолько велик, что в августе 2018 года ПАО "Метафракс" и швейцарская компания Casale подписали контракт на разработку базового проекта по строительству второй установки меламина на производственной площадке в Пермском крае. Ее планируется также интегрировать в АКМ. Сейчас проект вышел на стадию закупки оборудования.

- То же самое будет с параформальдегидом, - говорит Армен Гарслян. - Если появится спрос, будем и дальше развивать производство. Ниши, которые мы для себя видим, - это новые продукты, новый передел. Сегодня мы перерабатываем около 400 тысяч тонн метанола у себя на площадке, в ближайшее время планируем довести объемы до 600 тысяч.

Кроме того, "Метафракс" существенно пополнит казну самого Пермского края. По предварительным подсчетам, только за время действия СПИК на производство параформальдегида налоговые поступления в бюджет региона вырастут на 100 миллионов рублей. Всего же стоимость инвестиционного портфеля "Метафракса" на сегодня превышает 75 миллиардов рублей без учета НДС.

- Реализация инвестпроектов и строительство новых производств обеспечат дополнительные налоговые отчисления в соответствующие бюджеты РФ, Пермского края и Губахинского городского округа, а также и далее будут способствовать общему социальноэкономическому развитию региона, - подчеркивает Армен Гарслян.

Справка "РГ"

ПАО "Метафракс" - крупнейший российский экспортер метанола с общей долей экспорта более 40 процентов. Предприятия группы "Метафракс" выпускают метанол, формалин, пентаэритрит, уротропин, карбамидоформальдегидный концентрат (КФК), синтетические смолы, полиамид, формиат натрия.

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