В Самарской области предприятия получат помощь для выхода на экспорт

Накануне и.о. первого вице-губернатора - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с вице-президентом АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) Давидом Оганезовым. В регионе вовлекут новых экспортеров во внешнеэкономическую деятельность и повысят их конкурентоспособность.

Напомним, Самарская область активно включилась в реализацию национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Он состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и эксперта".

- Мы и раньше помогали нашим самарским предприятиям найти зарубежных партнеров, учиться основам экспорта. Это уже дало свои результаты. За прошлый год объем несырьевого экспорта из Самарской области составил 3,050 миллиарда долларов, что почти на 800 миллионов долларов больше, чем год назад. Такие темпы нужно сохранить, - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Теперь к этой деятельности активно подключаются и ресурсы Российского экспортного центра. Если раньше предприятиям региона приходилось самостоятельно выходить на экспорт производимой продукции и услуг, то теперь они могут рассчитывать на помощь государства - причем не только крупные производители, но и предприятия малого и среднего бизнеса.

Уже отмечено лидерство в ПФО Самарской области по количеству отправленных предприятиями аграрного сектора заявок на комплексную поддержку по повышению конкурентоспособности своей продукции. Всего в РЭЦ и федеральные ведомства ушла 31 заявка от местных производителей. В рамках федеральных программ предприятия могут получить льготные кредиты на реализацию экспортных проектов, субсидии на транспортировку своей продукции для зарубежных покупателей и другую помощь.

- Мы рассчитываем, что ресурсы, которые получат компании, помогут значительно увеличить объемы продаж нашей самарской продукции за рубеж. Сегодня в регионе доля предприятий малого и среднего бизнеса, экспортирующих свою продукцию или услуги, составляет только семь процентов. Нужно довести этот показатель как минимум до десяти процентов, а в идеале - удвоить, - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Эта задача будет решаться, в том числе, совместно с РЭЦ. Самарская область вошла в число пилотных регионов, в которых будут в первую очередь развернуты программы обучения основам экспорта для бизнеса, организованы акселераторы для экспортеров.

- Большие надежды мы возлагаем на новые инструменты поддержки, которые сегодня предоставляются и федеральным, и региональным правительством. Все сферы, которые сегодня присутствуют в области, должны пробовать выходить на экспорт. Это возможность попасть в другую конкурентную среду, улучшить качество своего товара, наладить контакты с новыми потребителями, - отметил вице-президент РЭЦ.

Кроме того, как пояснил принимавший участие во встрече министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, в планах правительства региона - предоставлять на конкурсной основе субсидии стремящимся выйти на международный рынок компаниям, которые сами замотивированы продвигать свой продукт.

Ранее он заявлял, что в регионе с помощью РЭЦ готовится запуск нескольких акселератов по доращиванию предприятий, у которых либо есть экспортный потенциал, либо они уже работают, но есть задачи выйти на дополнительные рынки, кратно увеличить объемы поставок продукции. Эти компании будут отобраны через конкурсную процедуру, регион просубсидирует большую часть затрат на их подготовку под экспортный контракт.

Кроме того, региональные власти поддерживают постоянную обратную связь с бизнесом. Если ориентированным на экспорт предпринимателям нужны какие-то дополнительные более действенные инструменты поддержки, новые меры обязательно будут реализованы.

Справка "РГ"



АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) - государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. Взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, а также сотрудничество с ключевыми отраслевыми и деловыми организациями позволяют РЭЦ совершенствовать условия ведения экспорта в России и нивелировать действие существующих барьеров при осуществлении внешнеэкономической деятельности.