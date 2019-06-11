В Саранске соберут гигантский футбольный мяч из людей

Необычный рекорд планируют установить организаторы акции "Всероссийский Олимпийский день" в Саранске: здесь соберут гигантский футбольный матч из людей, которые соберутся на праздник. Для этого участникам акции будут бесплатно розданы белые и черные бейсболки.

Как сообщило министерство спорта, молодежной политики и туризма Мордовии, действо будет происходить в воскресенье 16 июня на площади 1000-летия в Саранске.

Дети и взрослые смогут попробовать себя в разных видах спорта: покататься на беговелах и профессиональных BМХ-велосипедах, поиграть в теннис, волейбол, настольный футбол, а также стать участниками забегов на 2019 метров и "Вверх по ступеням". Кроме того, гости Олимпийского дня смогут пообщаться с известными спортсменами, поучаствовать в творческих и спортивных мастер-классах и получить призы и подарки от компании - официального экипировщика олимпийской команды РФ.

Завершится программа дискотекой, которую проведет известный футболист Дмитрий Сычев.