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11.06.2019 18:19
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Саранске возобновили производство вагонов

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
В столице Мордовии приступили к выпуску вагонов: в городе возобновила работу производственная площадка завода "Рузхиммаш". Здесь будут изготавливать два вида продукции - вагоны-хопперы и платформы.
Фото: Пресс-служба главы РМ Фото: Пресс-служба главы РМ
Фото: Пресс-служба главы РМ

Как сообщила пресс-служба главы РМ, площадка "Рузхиммаша" в Саранске вынужденно простаивала с 2014 года - когда начался кризис в вагоностроительной отрасли. Производственные мощности были законсервированы. В прошлом году, в связи с увеличением спроса на железнодорожную продукцию, было принято решение возобновить производство.

- Эта площадка дала рабочие места с хорошей зарплатой и современными условиями труда. Мы ставим задачу создавать именно такие рабочие места, которые позволят резко повысить производительность труда и на ее основе более быстрыми темпами поднимать заработную плату, - подчеркнул на церемонии открытия производства глава РМ Владимир Волков. - Очень важно, что возвращаются высококвалифицированные специалисты, которые ранее были вынуждены уехать на другие предприятия.

Фото: Пресс-служба главы РМ
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На новое производство принято 379 человек, вскоре будет трудоустроено еще около 200. Востребованы специалисты рабочих профессий - электросварщики, котельщики, токари, фрезеровщики, инженеры. Средняя заработная плата составляет 35-36 тысяч рублей, и, по словам руководства, она будет расти.

После существенной модернизации производственных линий здесь уже приступили к выпуску современных хопперов из алюминиевых сплавов с улучшенными техническими характеристиками и платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров. Продукция востребована на рынке: так, хоппер стал первой в России сертифицированной разработкой, выполненной из облегченных материалов и отличающейся повышенной грузоподъемностью.

В планах компании - создать целую линейку подвижного состава из алюминия, а также продолжить осваивать международный рынок сбыта.

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