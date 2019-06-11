В Саранске возобновили производство вагонов

В столице Мордовии приступили к выпуску вагонов: в городе возобновила работу производственная площадка завода "Рузхиммаш". Здесь будут изготавливать два вида продукции - вагоны-хопперы и платформы.

Как сообщила пресс-служба главы РМ, площадка "Рузхиммаша" в Саранске вынужденно простаивала с 2014 года - когда начался кризис в вагоностроительной отрасли. Производственные мощности были законсервированы. В прошлом году, в связи с увеличением спроса на железнодорожную продукцию, было принято решение возобновить производство.

- Эта площадка дала рабочие места с хорошей зарплатой и современными условиями труда. Мы ставим задачу создавать именно такие рабочие места, которые позволят резко повысить производительность труда и на ее основе более быстрыми темпами поднимать заработную плату, - подчеркнул на церемонии открытия производства глава РМ Владимир Волков. - Очень важно, что возвращаются высококвалифицированные специалисты, которые ранее были вынуждены уехать на другие предприятия.

На новое производство принято 379 человек, вскоре будет трудоустроено еще около 200. Востребованы специалисты рабочих профессий - электросварщики, котельщики, токари, фрезеровщики, инженеры. Средняя заработная плата составляет 35-36 тысяч рублей, и, по словам руководства, она будет расти.

После существенной модернизации производственных линий здесь уже приступили к выпуску современных хопперов из алюминиевых сплавов с улучшенными техническими характеристиками и платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров. Продукция востребована на рынке: так, хоппер стал первой в России сертифицированной разработкой, выполненной из облегченных материалов и отличающейся повышенной грузоподъемностью.

В планах компании - создать целую линейку подвижного состава из алюминия, а также продолжить осваивать международный рынок сбыта.