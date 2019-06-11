Сибирские ветеринары первыми в мире установили коту четыре протеза

Протезы лап установили новосибирские ветеринары коту по кличке Рыжик. Он стал первым в мире животным, которому установили протезы на все четыре лапы.

Как рассказала "РГ" главный ветврач клиники "Бэст" Наталья Уланова, кота на улице в 40-градусный мороз подобрали неравнодушные томичи - к тому времени у бедняги были отморожены все четыре лапки. Вскоре томские зоозощитники привезли животное новосибирским ветеринарам. Чтобы спасти коту жизнь, ему пришлось ампутировать не только части конечностей, но также кончики ушей и хвоста.

Бедняга мужественно перенес все операции, но потерял способность передвигаться без посторонней помощи. Чтобы подарить Рыжику возможность ходить на своих четырех, врачи решили установить протезы. Благо технология титановых протезов, которые интегрируются в кость, уже была запатентована новосибирскими ветеринарными хирургами.

У протеза титановая основа, которая действительно срастается с костью. Перед операцией поверхность титана покрывают кальцефосфатным напылением в Томском политехническом университете. Благодаря биоактивной технологии титановый протез гораздо легче приживается.

На титановый протез крепится резиновая насадка, имитирующая лапки. Новосибирские врачи провели множество операций с использованием таких протезов, причем новые конечности получают не только кошки, но и собаки. Через руки хирургов прошли животные, попавшие в капкан, под машину или те, у которых была диагностирована злокачественная опухоль.

Последнюю операцию Рыжик перенес еще год назад и сейчас уже научился управляться со своими чудо-лапами. Кот так и остался жить в клинике, став всеобщим любимцем. Здесь он чувствует себя вполне свободно, но при каждом удобном случае стремится на прогулку.