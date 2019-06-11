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11.06.2019 12:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Томские ученые разработали новый композит для ядерных реакторов

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Томские ученые сообщили о новой разработке - трехслойном материале, который может применяться для производства тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) ядерных реакторов на быстрых нейтронах. Композит изготовлен в Институте "Умные материалы и технологии" Томского госуниверситета на основе сплава ванадия.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В пресс-службе вуза отметили, что новый материал обладает высокой коррозионной и радиационной стойкостью, прост в изготовлении и обработке. Ученые уверяют, что использование композита позволит обеспечить радиационную и коррозионную стойкость конструкций при сверхвысоких параметрах эксплуатации - температуре до плюс 700 градусов Цельсия.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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По словам директора института Ирины Курзиной, реакторы на быстрых нейтронах эффективнее и безопаснее, чем реакторы на тепловых нейтронах. Вместе с тем радиационные нагрузки на конструкции в них значительно выше, поэтому необходимо использовать специальные материалы для корпуса реактора и внутриреакторных систем.

- Мы разработали новый композит с особыми функциональными характеристиками - повышенной жаропрочностью, высоким сопротивлением статическим, динамическим и радиационным нагрузкам, - подчеркнула Ирина Курзина.

Специалисты считают, что российский продукт по своим характеристикам сравним с мировыми аналогами, а по некоторым параметрам - способен превзойти их.

Основной областью применения нового композита называют атомную энергетику, в частности машиностроительные предприятия атомной отрасли, которые выпускают компоненты и комплектующие для атомной энергетики, а также предприятия топливного цикла, производящие и перерабатывающие ядерное топливо.

Исследование томских ученых поддержано минобрнауки РФ и выполнялось в рамках федеральной целевой программы.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск
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