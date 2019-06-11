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11.06.2019 12:20
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые нашли способ улучшить цветопередачу в гаджетах

Текст: Ирина Штерман
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые Института инженерной физики и радиоэлектроники Сибирского федерального университета (Красноярск), исследующие движение наночастиц под воздействием лазерного поля, разработали универсальную модель их движения и самосборки. В СФУ отмечают, что это открытие может быть использовано для улучшения цветопередачи на экранах компьютеров, смартфонов и других гаджетов.

Фото: iStock
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Как сообщил "РГ" один из соавторов исследования Алексей Ципотан, доцент базовой кафедры фотоники и лазерных технологий, предложенная модель помогает понять принцип самосборки наночастиц в трехчастную структуру с заданной геометрией, что позволит создавать в будущем наноструктуры с желаемыми свойствами.

"Мы показали возможность формирования структур из наночастиц с заранее заданной конфигурацией. Это возможно благодаря явлению самоорганизации наночастиц под действием внешнего резонансного лазерного излучения", - пояснил он.    

По его словам, свойства разных структур, полученных из наночастиц, зависят от нескольких факторов: от состава самих частиц (они могут быть металлическими, полупроводниковыми, диэлектрическими) и от того, в какую геометрическую форму они собираются.  

"До настоящего времени не было универсального способа запрограммировать такую геометрию", - уточнил ученый.

Общество Наука Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск Сибирский федеральный университет
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