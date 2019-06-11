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11.06.2019 13:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Барнауле умер бывший мэр города Анатолий Мельников

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Анатолий Иванович Мельников Фото: Пресс-служба администрации Барнаула Анатолий Иванович Мельников Фото: Пресс-служба администрации Барнаула
Анатолий Иванович Мельников Фото: Пресс-служба администрации Барнаула

В Барнауле после продолжительной болезни ушел из жизни почетный гражданин города Анатолий Мельников, в 1970-1980 годы возглавлявший горисполком краевой столицы.

- Сегодня, 11 июня, на 92-м году жизни скончался Почетный гражданин города Барнаула и Почетный гражданин Алтайского края Анатолий Иванович Мельников, - сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.

"Анатолий Иванович внес большой личный вклад в социальное, экономическое и культурное развитие Барнаула и Алтайского края. В течение 14 лет он работал председателем Барнаульского горисполкома. Под его руководством было построено большое количество объектов социального значения: школы и детские сады, больницы, краевой Театр драмы, Алтайский государственный университет. Началось возведение современных микрорайонов, состоящих из домов повышенной этажности. В середине 70-х годов была сдана первая очередь Мемориала Славы, в проектировании которой Анатолий Иванович участвовал лично. Многое сделал Мельников и для газификации краевого центра", - говорится в сообщении.

Справка "РГ"

Анатолий Мельников родился 29 апреля 1928 года в поселке Рассвет Тальменского района Алтайского края. После школы окончил Барнаульский строительный техникум, а затем Барнаульский государственный педагогический институт. В 1972 году был избран председателем Барнаульского городского исполнительного комитета и проработал на этом посту до 1986 года.

Общество Утраты Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул
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