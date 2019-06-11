В Кузбассе в мусорном баке обнаружено тело младенца

В кузбасском городе Тайга расследуется уголовное дело об убийстве новорожденного ребенка.

Тело мальчика было обнаружено накануне около 5.30 местного времени возле одного из многоквартирных домов. По предварительным данным, пакет с мертвым младенцем вытащил из мусорного бака мужчина без определенного места жительства. Он сразу же вызвал полицию и скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка.

- Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), - сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. - На теле нет видимых признаков насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи вместе с сотрудниками полиции сейчас устанавливают женщин, у которых нет новорожденных детей и признаков беременности, но при этом они недавно состояли на учете в медучреждении на ее поздних сроках. Расследование продолжается.