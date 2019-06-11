В Сибири испытали антенны национальной системы наблюдения за Солнцем

Ученые Радиоастрофизической обсерватории Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) СО РАН на территории Республики Бурятия провели испытания оборудования, которое станет основой многоволнового радиогелиографа на диапазон частот от 3 до 24 ГГц.

Как передает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири", эта установка войдет в комплекс национального гелиогеофизического центра РАН. Этот федеральный центр будет заниматься исследованиями и разработками в области солнечно-земной физики.

Здесь будут проводиться фундаментальные исследования солнечной активности, ее влияния на космическую погоду и земную атмосферу. Кроме того, ставятся и прикладные задачи: влияние космических факторов на работу космических аппаратов, контроль околоземного пространства, мониторинг и прогноз активности Солнца в интересах различных потребителей.

Сам радиогелиограф будет построен на базе крупнейшего радиоинтерферометра России, Сибирского солнечного радиотелескопа, оснащенного 256-ю антеннами и работающего на частоте 5,7 ГГц. В начале весны образцы антенного оборудования были протестированы в одном диапазоне частот от 3 до 6 ГГц. В мае ученые проверили работу оборудования во всех трех диапазонах, в том числе 6-12 и 12-24 ГГц.

- Мы хотели посмотреть, как работают оптические линии, принимающие, преобразующие и передающие сигнал, во всех трех диапазонах. Убедились, что все работает, - подчеркнул заведующий отделом радиоастрофизики ИСЗФ СО РАН, кандидат физико-математических наук Сергей Лесовой. - Вторая задача - оценить уровень шума, который издает аппаратура. По норме шум одной антенны не должен быть более 1 процента шума сигнала от Солнца.

Впрочем, по словам ученого, эта задача также уже выполнена, причем в высокочастотном диапазоне уровень шума был ниже нормы. Следующие испытания антенн намечены на июнь-июль. Пока же специалисты томской компании "Микран", разрабатывающие оборудование, должны модернизировать его, чтобы уровень шума от пары антенн, измеренный в двух частотных диапазонах, также соответствовал норме.