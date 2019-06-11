Новости

В Забайкалье пропала шестилетняя девочка 11:06
Kia показала первое фото приборки для кроссовера XCeed в люксе 11:02
Первый канал покажет документальный фильм о Чернобыле 10:55
Видео: Спасенный в Приморье леопард вспомнил навыки охоты 10:50
Винни Пух помог поймать браконьеров в заповеднике Хабаровского края 10:43
В сочинской пятиэтажке произошел взрыв бытового газа 10:42
Редкую противокорабельную модификацию "Града" сняли за работой 10:42
В Сибири испытали антенны национальной системы наблюдения за Солнцем 10:41
СК: В Сочи пьяный полицейский сбил двух девушек 10:38
При взрыве на танкере в Махачкале погибли три человека 10:25
Десять кандидатов поборются за пост премьера Британии 10:05
В России рухнули цены на УАЗ "Профи" 10:05
Какие музеи будут работать бесплатно всю неделю в Москве 09:46
Врач рассказал, могут ли семечки и косточки вызывать аппендицит 09:42
Опубликовано видео с места взрыва на танкере в порту Махачкалы 09:41
Три истребителя нового поколения Су-34 прибыли на Южный Урал 09:39
В Приморье начались соревнования по троллингу вишневого лосося 09:34
Семьянин: премьера нового кроссовера Mercedes-Benz GLB 09:33
В Сочи после крупного ДТП проверят все экскурсионные автобусы 09:32
На Урале мотоциклисты напали на операторов придорожных камер 09:29
Два человека погибли при взрыве танкера в Махачкале 09:20
В Петербурге скончался депутат Заксобрания Павел Зеленков 09:13
В столице провели уникальную операцию по удалению опухоли позвоночника 09:10
Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики США и Швеции 09:09
В Нижнем Тагиле скончался пострадавший при взрыве газа в доме 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие изменения появились в законе о техосмотре
Какие изменения появились в законе о техосмотре
Сколько пить и что есть, чтобы защититься от жары
Сколько пить и что есть, чтобы защититься от жары
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
11.06.2019 10:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сибири испытали антенны национальной системы наблюдения за Солнцем

Текст: Никита Зайков (Томск)
Ученые Радиоастрофизической обсерватории Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) СО РАН на территории Республики Бурятия провели испытания оборудования, которое станет основой многоволнового радиогелиографа на диапазон частот от 3 до 24 ГГц.

Как передает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири", эта установка войдет в комплекс национального гелиогеофизического центра РАН. Этот федеральный центр будет заниматься исследованиями и разработками в области солнечно-земной физики.

Здесь будут проводиться фундаментальные исследования солнечной активности, ее влияния на космическую погоду и земную атмосферу. Кроме того, ставятся и прикладные задачи: влияние космических факторов на работу космических аппаратов, контроль околоземного пространства, мониторинг и прогноз активности Солнца в интересах различных потребителей.

Фото: iStock
Петербургские ученые разработали двигатель для ионных звездолетов

Сам радиогелиограф будет построен на базе крупнейшего радиоинтерферометра России, Сибирского солнечного радиотелескопа, оснащенного 256-ю антеннами и работающего на частоте 5,7 ГГц. В начале весны образцы антенного оборудования были протестированы в одном диапазоне частот от 3 до 6 ГГц. В мае ученые проверили работу оборудования во всех трех диапазонах, в том числе 6-12 и 12-24 ГГц.

- Мы хотели посмотреть, как работают оптические линии, принимающие, преобразующие и передающие сигнал, во всех трех диапазонах. Убедились, что все работает, - подчеркнул заведующий отделом радиоастрофизики ИСЗФ СО РАН, кандидат физико-математических наук Сергей Лесовой. - Вторая задача - оценить уровень шума, который издает аппаратура. По норме шум одной антенны не должен быть более 1 процента шума сигнала от Солнца.

Впрочем, по словам ученого, эта задача также уже выполнена, причем в высокочастотном диапазоне уровень шума был ниже нормы. Следующие испытания антенн намечены на июнь-июль. Пока же специалисты томской компании "Микран", разрабатывающие оборудование, должны модернизировать его, чтобы уровень шума от пары антенн, измеренный в двух частотных диапазонах, также соответствовал норме.

 

 

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Опубликовано видео с места взрыва на танкере в порту Махачкалы
Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики США и Швеции
Huawei нашла в России операционку для замены Android в своих смартфонах
Сирийские военные отразили две атаки боевиков в районе Пальмиры
Суд арестовал всех подозреваемых в убийстве спортсмена в Москве