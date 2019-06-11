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11.06.2019 09:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Два человека погибли при взрыве танкера в Махачкале

Текст: Николай Грищенко

Количество погибших при взрыве газовоздушной смеси на танкере в порту Махачкалы увеличилось до двух человек. Поиск третьего пропавшего без вести матроса продолжается.

Фото: instagram.com
В порту Махачкалы произошел взрыв на танкере с нефтепродуктами

Как сообщили РИА Новости в Росморречфлоте, тело второго моряка, погибшего в результате хлопка газовоздушной смеси, обнаружено внутри танкера. Поисковая операция затруднена сильным задымлением машинного отделения.

К ликвидации последствий техногенной аварии привлечены 15 единиц техники и 57 пожарных. В порту развернут штаб под руководством начальника главного управления МЧС России по РД, генерал-майора Наримана Казимагамедова.

Напомним, что в 04:20 торговом порту Махачкалы у четвертого причала на иностранном танкере при перекачке нефтепродуктов произошел взрыв. Два человека погибли на месте, трое ранены и госпитализированы, а один моряк пропал без вести. На месте ЧП работают сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК России.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Махачкала
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