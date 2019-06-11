Малые города СКФО получили гранты на благоустройство

В Воронеже наградили победителей всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды. В числе 80 победителей оказались четыре муниципалитета Северного Кавказа.

С помощью премий из федерального бюджета 60 малых городов и 20 исторических поселений России смогут преобразиться. Регионы Северо-Кавказского федерального округа отправили на конкурс 16 заявок - пять от Дагестана, три от Ставрополья, по две от Чечни, Ингушетии и Северной Осетии и по одной от КБР и КЧР. Четыре победителя суммарно получили на реализацию проектов 220 миллионов рублей.

Оценивали представленные на конкурсе проекты независые отечественные эксперты в области архитектуры и градостроительства, сохранения историко-культурного наследия, социологии и экономики. Одним из важных условий для попадания в число победителелй было желание и готовность самих жителей городов помогать развитию малой родины трудом на субботниках, деньгами или участием в преобразованиях в рамках государственно-частного партнерства.

Одним из городов, которые получат самые большие средства из федеральной казны, стал Баксан из Кабардино-Балкарии. Муниципалитет уже подавал свою заявку на конкурс в 2018 году, но тогда проект благоустройства парка Мира, культуры и отдыха до финала не добрался. На этот раз баксанцам удалось стать лауреатом в номинации "Малые города с населением от 50-100 тысяч человек" и получить на реализацию проекта 85 миллионов рублей.

"Этот парк - единственное место для отдыха. Мы сделали ставку на развитие двух направлений - улучшение ландшафта и этнографию. В благоустройстве станут использоваться природные мотивы и местные материалы, а в качестве туристических объектов будут тематические зоны, отражающие оригинальность территорий Северного Кавказа", - рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе администрации Баксана.

Центром притяжения станет "зона озер" с прокатом лодок, в центре которой будет построен каменный лабиринт на воде. На зиму озеро планируют осушать, чтобы здесь же проводить различные массовые мероприятия. Кстати, сам парк примыкает к горной реке, вдоль которой в скором времени появится экотропа. Получение федерального гранта предполагает и участие в этом деле бюджетных средств Кабардино-Балкарской Республики (10 миллионов рублей), денег из местной казны (10,5 миллиона) и инвесторов (40 миллионов). В число победителей вошел и ставропольский Буденновск, представивший проект благоустройства парка имени Борцов Революции. Здесь намечено обустроить игровые и спортивные зоны круглогодичного действия, автогородок с пунктом проката, а также площадки для выгула собак. Кроме того, запланировано привести в порядок мемориальную зону. А еще появятся "сухой" фонтан и современные фотозоны.

- Все эти проекты стоят сегодня на контроле в минстрое, и мы будем смотреть за их реализацией. Известно, что многие субъекты уже приступили к составлению заявок и разработке проектно-сметной документации для участия в конкурсе в 2020 году. Но при этом не нужно забывать, что победители нынешнего конкурса должны будут реализовать свои проекты в 2019-2020 годах, иначе средства придется возвратить в федеральный бюджет, - отметил глава минстроя России Владимир Якушев.

Еще по 75 миллионов на свои проекты получили города Дагестанские Огни Республики Дагестан и ингушский Малгобек.

Прямая речь

Виталий Мутко, заместитель председателя Правительства Российской Федерации:

- Этот конкурс - один из главных и ключевых в нашей стране. Безусловно, малые города и исторические поселения должны иметь собственную программу поддержки и развития. Лидерами стали проекты с высоким качеством архитектурных решений, которые прежде всего направлены на сохранение природной среды и историко-градостроительного облика. Они обеспечивают взаимосвязь с объектами культурного наследия, соответствуют всем нормативным документам, привлекают частные инвестиции и, что самое важное, были разработаны при активном участии местных жителей.