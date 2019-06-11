Опубликовано видео с места взрыва на танкере в порту Махачкалы

Операцию по ликвидации последствий взрыва на танкере в торговом порту Махачкалы показали на видео. На кадрах, сделанных операторами Следственного комитета РФ, можно увидеть, что дымящееся судно из брандспойтов поливают спасательные буксиры.

Произошедший в машинном отделении хлопок газовоздушной смеси не повредил корпус судна, и потому угрозы загрязнения Каспийского моря нефтепродуктами отсутствует. Тем не менее из трюма поднимается густой черный дым.

В результате ЧП погибли двое человек, еще трое получили травмы и госпитализированы. Состояние одного из них критическое. 30-летний уроженец Астраханской области, как сообщает ТАСС, получил термические ожоги второй и третьей степени тяжести, у него обгорело 95 процентов поверхности тела. З8-летний мужчина из Тамбовской получил ожоги 10 процентов поверхности тела. Кроме того, идут поиски пропавшего без вести члена экипажа.

Напомним, что хлопок газовоздушной смеси произошел 04:20 в машинном отделении танкера при перекачке нефтепродуктов. По факту ЧП проводится доследственная проверка СКР.