Полиция пресекла деятельность "серых" банкиров из Нальчика

Следователи и оперуполномоченные ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) пресекли деятельность преступного сообщества, занимавшегося незаконными финансовыми операциями. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте МВД во вторник.

Уголовное дело расследует следственная часть ГУ МВД России по СКФО. Фамилии фигурантов правоохранители пока не называют. По словам полицейских, история началась в 2016 году в Нальчике, где несколько граждан "создали преступное сообщество, состоящее из нескольких самостоятельных структурных подразделений".

По версии следствия, руководители и участники этой криминальной организации полтора года занимались незаконной банковской деятельностью, "связанной с обналичиванием и транзитом денежных средств на территории Кабардино-Балкарской Республики и Ставропольского края". У подозреваемых были реквизиты, печати и банковские счета десятков коммерческих фирм, открытых на подставных лиц.

В МВД рассказывают, что "серые" банкиры, "создавая видимость коммерческой деятельности, проводили фиктивные финансовые операции, обналичивали поступающие на расчетные счета подконтрольных фирм деньги и возвращали их клиентам, получая определенный процент за свои услуги".

По подсчетам следствия, общий теневой финансовый оборот преступного сообщества с 2016 по 2017 год составил порядка 535 миллионов рублей, а сумма дохода лжебанкиров превысила 19 миллионов рублей.

По ходатайству следователя предполагаемого лидера преступного сообщества и одного из активных участников суд отправил в СИЗО. Остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде.