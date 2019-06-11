СК проверит обстоятельства стрельбы в одной из школ Грозного

Следственный комитет проверит обстоятельства инцидента в одной из чеченских школ, где произошла драка со стрельбой из автомата. Об этом во вторник сообщили в следственном управлении СК РФ по Чеченской Республике.

Следователей привлек видеоролик, который ранее появился в Сети, на котором между учащимися одной из школ республиканской столицы возник конфликт и произошла драка. В этот момент прогремели выстрелы из автоматического оружия. Предварительно, потасовка случилась в Старопромысловском районе Грозного.

- Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - отмечается в сообщении СК РФ.

По предварительной информации, в инциденте никто не пострадал.