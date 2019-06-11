У Кабардино-Балкарии появился свой туристический бренд

Новости

В Забайкалье пропала шестилетняя девочка 11:06
Kia показала первое фото приборки для кроссовера XCeed в люксе 11:02
Первый канал покажет документальный фильм о Чернобыле 10:55
Видео: Спасенный в Приморье леопард вспомнил навыки охоты 10:50
Винни Пух помог поймать браконьеров в хабаровском заповеднике 10:43
В сочинской пятиэтажке произошел взрыв бытового газа 10:42
Редкую противокорабельную модификацию "Града" сняли за работой 10:42
В Сибири испытали антенны национальной системы наблюдения за Солнцем 10:41
СК: В Сочи пьяный полицейский сбил двух девушек 10:38
При взрыве на танкере в Махачкале погибли три человека 10:25
Десять кандидатов поборются за пост премьера Британии 10:05
В России рухнули цены на УАЗ "Профи" 10:05
Какие музеи будут работать бесплатно всю неделю в Москве 09:46
Врач рассказал, могут ли семечки и косточки вызывать аппендицит 09:42
Опубликовано видео с места взрыва на танкере в порту Махачкалы 09:41
Три истребителя нового поколения Су-34 прибыли на Южный Урал 09:39
В Приморье начались соревнования по троллингу вишневого лосося 09:34
Семьянин: премьера нового кроссовера Mercedes-Benz GLB 09:33
В Сочи после крупного ДТП проверят все экскурсионные автобусы 09:32
На Урале мотоциклисты напали на операторов придорожных камер 09:29
Два человека погибли при взрыве танкера в Махачкале 09:20
В Петербурге скончался депутат Заксобрания Павел Зеленков 09:13
В столице провели уникальную операцию по удалению опухоли позвоночника 09:10
Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики США и Швеции 09:09
В Нижнем Тагиле скончался пострадавший при взрыве газа в доме 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие изменения появились в законе о техосмотре
Какие изменения появились в законе о техосмотре
Сколько пить и что есть, чтобы защититься от жары
Сколько пить и что есть, чтобы защититься от жары
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
11.06.2019 10:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Увидеть Эльбрус и влюбиться

У Кабардино-Балкарии появился свой туристический бренд
Текст: Анна Юркова (Кабардино-Балкария)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 125(7883)
Сердце с обозначением высоты Эльбруса стало официальным туристическим брендом КБР. Так завершился республиканский конкурс на создание оргинального логотипа, на который поступило почти двадцать работ. А в финал вышли семь творческих разработок.
Фото: iStock На логотипе: символ сердца и высота Эльбруса. Фото: Министерство курортов и туризма КБР
На логотипе: символ сердца и высота Эльбруса. Фото: Министерство курортов и туризма КБР

Лучшей по итогам народного голосования в интернете была признана идея художницы Мариам Аталиковой. Ее концепция - это символ сердца с вписанным в него названием Кабардино-Балкарии и цифрой 5642 метра (это высота Эльбруса) с левой стороны. Образ сочетает три цвета стихии: зеленый, белый и синий. По сути, они символизируют то, чем так богата природа региона - альпийские луга, снежные вершины и высокое небо, в которое туристы с недавних пор поднимаются на парапланах.

На Кавказе откроют семь информационных туристических центров

- Самая главная мысль, которую я хочу выразить в своей работе, - это то, что мы не республика технологий, а регион, который по-настоящему умеет любить. Две вершины в сердце: оно не совсем правильной формы... Вот такой легкий намек на двуглавый Эльбрус, - призналась дизайнер Мариам Аталикова.

По информации министерства курортов и туризма региона, автору вручат приз в размере 100 тысяч рублей. Знак успешно прошел предварительную экспертизу на уникальность, полная процедура его регистрации займет семь-восемь месяцев.

- В ближайшие несколько лет предстоит продвижение туристического бренда, и мы рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество с автором проекта. Постараемся также уделить внимание работам, которые составили "лучшую семерку", - отметил министр курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики Мурат Шогенцуков.

Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария Развитие туризма в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Опубликовано видео с места взрыва на танкере в порту Махачкалы
Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики США и Швеции
Huawei нашла в России операционку для замены Android в своих смартфонах
Сирийские военные отразили две атаки боевиков в районе Пальмиры
Суд арестовал всех подозреваемых в убийстве спортсмена в Москве