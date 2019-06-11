У Кабардино-Балкарии появился свой туристический бренд

Сердце с обозначением высоты Эльбруса стало официальным туристическим брендом КБР. Так завершился республиканский конкурс на создание оргинального логотипа, на который поступило почти двадцать работ. А в финал вышли семь творческих разработок.

Лучшей по итогам народного голосования в интернете была признана идея художницы Мариам Аталиковой. Ее концепция - это символ сердца с вписанным в него названием Кабардино-Балкарии и цифрой 5642 метра (это высота Эльбруса) с левой стороны. Образ сочетает три цвета стихии: зеленый, белый и синий. По сути, они символизируют то, чем так богата природа региона - альпийские луга, снежные вершины и высокое небо, в которое туристы с недавних пор поднимаются на парапланах.

- Самая главная мысль, которую я хочу выразить в своей работе, - это то, что мы не республика технологий, а регион, который по-настоящему умеет любить. Две вершины в сердце: оно не совсем правильной формы... Вот такой легкий намек на двуглавый Эльбрус, - призналась дизайнер Мариам Аталикова.

По информации министерства курортов и туризма региона, автору вручат приз в размере 100 тысяч рублей. Знак успешно прошел предварительную экспертизу на уникальность, полная процедура его регистрации займет семь-восемь месяцев.

- В ближайшие несколько лет предстоит продвижение туристического бренда, и мы рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество с автором проекта. Постараемся также уделить внимание работам, которые составили "лучшую семерку", - отметил министр курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики Мурат Шогенцуков.