В РСО - Алания за два с половиной года производство форели выросло на 217 процентов - с 340 до одной тысячи тонн. В нынешнем форелеводческие и осетровые хозяйства планируют получить около 2,5 тысячи тонн рыб ценных пород. А к 2023-му этот показатель, как ожидается, составит 10,5 тысячи тонн.Корреспонденты "РГ" решили на месте разобраться, чем вызван настоящий бум развития отрасли в регионе.

Форелеводческое и осетровое хозяйство "Орлан-Фиш" расположилось в Ардонском районе, примерно в 40 километрах от Владикавказа. Это лишь одно из нескольких крупных рыбоводческих предприятий, которые появились в республике за последнее время.

Заходим на его территорию. Вот четыре капитальных бетонных длинных бассейна, из которых два спадают каскадами в другие. В них подрастает и набирает вес самая вкусная рыба - мечта каждого гурмана. Форель плещется в воде, подставляя солнцу золотистые брюшки. А крупные осетры деловито снуют туда-сюда, выставляя на поверхность горбатые спины.

Ширина каждого бассейна - несколько метров, длина - около 20, а глубина - чуть более метра. В водоемах создано естественное течение воды, которое необходимо радужной форели и осетрам. Ведь в стоячей воде они попросту не вырастут до необходимых для торговли размеров.

- В 300 метрах отсюда находится родник с чистейшей горной водой, - рассказывает владелец и учредитель фирмы Арестак Качарян. - Пришлось прорыть специальный канал, чтобы завести сюда воду. Дальше она самотеком проходит бассейны, а затем по трубам вытекает обратно в реку. Мы используем ее только для выращивания рыбы. Сейчас хозяйство производит уже 300 тонн радужной форели в год. Именно великолепные естественные и чистые родники Ардонского района позволяют выращивать "царскую рыбу".

По словам Арестака, оплодотворенную икру радужной форели и осетров хозяйство закупает во Франции и доставляет в Осетию самолетами: сначала в Москву, а затем - в аэропорт Беслана. Суточный перелет икринки переносят нормально, после чего успешно начинают развиваться, оказавшись в подходящей для них среде. Но все равно в процессе роста до товарного вида около 15 процентов рыбы погибает. Закупать оплодотворенную икру у российских компаний пока невозможно из-за не слишком высокого качества биоматериала.

Кроме бассейнов для выращивания форели и осетров на предприятии существуют специальная лаборатория, где следят за состоянием рыбы и икры, а также ванны для подросших мальков и различные подсобные помещения.

Сразу обращает на себя внимание и то, что по всей территории здесь находится огромное количество видеокамер, как поясняет хозяин, это сделано, скорее, не в целях безопасности, а для круглосуточного наблюдения за состоянием водоемов, рыбы и температурой воды. В распоряжении специалистов-рыбоводов имеются специально оборудованные комнаты, где они могут отдохнуть и переночевать во время дежурства.

Радужная форель вырастает до товарного вида примерно за год и два-три месяца. К этому времени рыба достигает двух килограммов веса и продается на рынке по цене как минимум 550 рублей за кило. Нетрудно посчитать, что при реализации 300 тонн валовая выручка компании может доходить до 165 миллионов рублей. Несомненно, весьма выгодный бизнес, несмотря на все расходы и риски.

Северная Осетия к 2023 году может стать одним из основных производителей форели среди российских регионов

По словам владельцев рыбохозяйства, первоначальные инвестиции в организацию производства составили 80 миллионов рублей, а рентабельность выходит на уровень 20 процентов. Однако, по данным минсельхоза республики, рентабельность подобных предприятий в Северной Осетии держится на уровне 200-300 процентов. Наряду с уникальными природными источниками, максимально подходящими для выращивания форели, высокая прибыльность такого бизнеса и востребованность рыбы на отечественном рынке стали главными факторами небывалого бума развития отрасли в республике.

- По поручению главы Северной Осетии была проведена инвентаризация пригодных для рыбоводства земель, которая выявила около 700 гектаров наиболее подходящих территорий, - рассказывает заместитель министра сельского хозяйства Республики Северная Осетия - Алания Ибрагим Рубаев. - Затем было принято постановление, по которому инвесторам, готовым вкладывать собственные средства в развитие рыбоводства, земля предоставлялась в аренду без торгов - на приоритетных условиях. Это стало мощным толчком для развития. У нас почти сразу появилось несколько новых крупных хозяйств, специализирующихся на производстве форели и рыбе осетровых пород. Если в 2017 году в республике выращивали 340 тонн рыбы, то в 2018-м - 1079 тонн. За первый квартал 2019 года было реализовано 207 тонн, а по итогам года планируем выйти на 2-2,5 тысячи тонн форели и осетровых. К 2023 году этот показатель должен составить 10,5 тысячи тонн. Подобные выводы сделаны на основании реальных показателей развития компаний, а также появления новых.

По информации минсельхоза России, лидером страны по выращиванию форели сегодня является Карелия. На ее долю приходится около 70 процентов отечественного рынка. В регионе работает 56 форелеводческих хозяйств, где заняты почти 2,5 тысячи человек. А за год Карелия выращивает более 21 тысячи тонн рыбы. Таким образом, получается, что Северная Осетия, выйдя на показатель 10,5 тысячи тонн, окажется одним из основных производителей форели в России.

- Рынок продажи форели и рыб осетровых пород в стране на данный момент плотно загружен, но не перенасыщен. Есть место для роста, - считает аналитик группы компаний "Финам" Алексей Коренев. - Для региона рыбоводческие предприятия, как и любые другие, важны тем, что дают налоговые поступления и обеспечивают жителей рабочими местами, от этого, в свою очередь, зависит уровень благосостояния.

Большинство рыбоводческих хозяйств Северной Осетии поставляют свою продукцию в первую очередь в регионы европейской части России. При этом, по данным минсельхоза, в стране продолжает расти спрос на разные виды рыбы, в том числе на форель и осетра. А по сравнению с началом года цены на рыбу подросли на 4,7 процента. Это позволяет предположить, что рентабельность рыбоводческих хозяйств в Северной Осетии продолжит повышаться и они будут наращивать свои мощности.

В правительстве республики, в свою очередь, планируют создать собственное региональное предприятие, которое будет выращивать мальков и корма, решив главную на сегодняшний день проблему рыбоводов - получение высококачественного поголовья молоди.

Мнение

Илья Шестаков, глава Росрыболовства:

- Согласно задаче, поставленной Главрыбводу, в России планируется создание трех селекционных центров. Один мы планируем создать в Карелии, по одному на юге и в Сибири. Массовый старт селекции в этой отрасли произойдет только через пять лет, а в нынешнем состоянии отрасль зависима от зарубежных поставок, хотя эту зависимость нельзя назвать критической.