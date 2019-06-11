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11.06.2019 08:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В порту Махачкалы произошел взрыв на танкере с нефтепродуктами

Текст: Николай Грищенко

В торговом порту Махачкале на иностранном танкере во время перекачки нефтепродуктов произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате ЧП один человек погиб, трое травмированы, и еще два члена команды считаются пропавшими без вести.

Фото: пресс-служба МЧС по Тульской области
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Как сообщает МЧС региона, информация о ЧП поступила в Центр управления в кризисных ситуациях рано утром 11 июня - в 04:38. Эпицентр взрыва находился в машинном отделении, после чего начался пожар и возникло сильное задымление. К тушению танкера привлечены 15 единиц техники и 57 человек.

"Для охлаждения емкости с нефтепродуктами проводится проливка. Угрозы розлива нефтепродуктов в море нет", - сообщили в МЧС.

В момент аварии на борту судна находилось шесть человек. Как сообщает ТАСС, один из них обнаружен погибшим. Три матроса ранены, а остальные членов команды разыскивают спасатели.

По данным РИА Новости, сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК России проводят доследственную проверку по факту инцидента с танкером.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Махачкала
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