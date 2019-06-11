АВТОТОР приступил к производству новой модели BMW X7

- Начало производства нового автомобиля - это важное событие в жизни крупнейшего предприятия Калининградской области, - отметил акционер АВТОТОР Сергей Щербаков. - BMW X7 - это самые последние мировые технологии автомобильной промышленности, и мы надеемся, что они приведут нас в прекрасное желаемое будущее.
-Это флагман нашего баварского партнера, - подчеркнул на торжественной церемонии председатель Совета директоров ООО "АВТОТОР Холдинг" Валерий Горбунов. - Мы запускаем его производство в год 25-летия основания компании и 20-летия подписания производственного контракта с концерном BMW.
Сегодня в Калининграде производится вся линейка BMW - восемь моделей, за исключением таких штучных, как купе или "эмки". С 1999 года с конвейера сошло более 215 тысяч "баварцев", только в прошлом году - почти 21 тысяча.
- План по BMW на этот год - порядка 25 тысяч автомобилей, но с учетом запущенной сегодня Х7 он вырастет до 28 тысяч, - сообщил исполнительный директор "АВТОТОР Холдинг Менеджмент" Владимир Чапля. - Мы ожидаем большой спрос, у нас уже сейчас предварительные заказы на эту модель - 500-700 автомобилей в месяц.
Знаковому для завода событию предшествовала серьезная подготовка. Производственная площадка по выпуску BMW, где работают более 800 человек, была существенно модернизирована в начале этого года. Как рассказал Валерий Горбунов, здесь смонтировано новое оборудование, заменена система освещения, капитально отремонтировано само здание. В частности, уложено специальное антистатическое напольное покрытие, которое обеспечивает бесперебойную работу высокоточных приборов.
Руководство баварского концерна давно оценило эту неизменно высокую планку, которую держит предприятие в вопросах организации производства, а потому апробирует новые проекты именно в Калининграде. АВТОТОР является экспертным центром по производству кроссоверов модельного ряда "Х" для зарубежных предприятий BMW, выпускающих продукцию на экспорт.
- Мы бы, конечно, не стали делать такие большие вложения сюда и полностью переделывать цех, если бы не было перспективы расширения производства, - пояснил основатель концерна АВТОТОР Владимир Щербаков. - 14 июня на Межведомственной комиссии в правительстве РФ планируется к рассмотрению специальный инвестиционный контракт (СПИК) с нашим предприятием на ближайшие десять лет, до 2029 года.
Мы ожидаем его подписания с правительством РФ до 1 июля. В решении этого вопроса нам очень помогало правительство региона в целом и особенно губернатор Антон Алиханов, я должен ему публично сказать спасибо за поддержку.
В проекте этого документа прописаны все инвестиционные планы и обязательства компании, в том числе по локализации производства, детально и со сроками сформулировано - сколько моделей будет переведено на полный производственный цикл, со сваркой и окраской, какие компоненты будут производиться в России, и в частности в Калининграде, сколько рабочих мест создается. Общую сумму запланированных в СПИК инвестиций руководство компании пока не озвучивает, но можно представить масштабы, если только в этом году в производство будет инвестировано 100 миллионов евро. И это не считая непроизводственных проектов - таких, как, например, крупный современный ФОК в поселке имени Космодемьянского, в который автоконцерн уже вложил около двух миллиардов рублей.
- Со своей стороны правительство обещает возвращать в форме субсидий на развитие производства часть наших затрат на утилизационный сбор. Это очень большие деньги - в эквиваленте от одной до шести тысяч евро на автомобиль, а завод выпустил в прошлом году 203 тысячи автомобилей, - отмечает Владимир Щербаков. - Причем мы сначала должны эти суммы заплатить, и лишь позже они частично компенсируются. Тем, кого беспокоит, что мы самый крупный получатель субсидий в Калининградской области, нужно отчетливо понимать: мы получаем большие субсидии потому, что прежде делаем большие инвестиции.
Одно из обязательств автоконцерна по проекту СПИК - ограничение объема производства выпуска без сварки и окраски кузовов. Если в этом году в таком неполном цикле будет выпущено 210 тысяч машин, то в 2028-м их не должно быть более 35 тысяч. То есть за это время, с учетом роста объемов производства, с конвейера в год будут сходить примерно
280-300 тысяч автомобилей со сваркой и окраской. Еще одно из условий - ежегодное обновление модельного ряда примерно на 25 процентов. В этом году завод выпускает 48 моделей, то есть за десять лет минимум десять новых моделей должно встать на производство по полному циклу, со сваркой и окраской.
- Мы посчитали, что все остальные автозаводы, которые уже подписали СПИК, совокупно поставят девять новых моделей. А мы одни - десять. И это не снижая взятого темпа: у нас с конвейера сходит один автомобиль в минуту, - говорит Владимир Щербаков. - По объемам мы должны вырасти до выпуска примерно 280-300 тысяч автомобилей в год со сваркой и окраской. Работа предстоит сложная, напряженная, и очевидно, почему мы так внимательно следим за уровнем не только квалификации сотрудников, но и их зарплаты. За такую работу надо платить так, чтобы люди с ней справлялись и дорожили своим рабочим местом. Поэтому мы занимаемся социальной программой всерьез. Недавно пересматривали коллективный договор, заключили новый на следующие три года, и в нем не только подтвердили существующие социальные гарантии, но и расширили их перечень. Рассматриваем возможность строительства жилья для наших сотрудников, удешевляем для них ипотеку. Будем учить молодых специалистов, создаем инженерно-технический центр, IT-центр, центр локализации производства, куда набираем молодежь. Нам нужны лучшие кадры, потому что иначе мы с такими задачами не справимся.
В 2018 году предприятиями АВТОТОР произведено товарной продукции более чем на 307 миллиардов рублей (на 42,2 процента больше, чем в 2017-м). В прошлом году на предприятиях концерна произведено 203 218 автомобилей 48 моделей. По итогам 2018 года обновление модельного ряда составило более 60 процентов (против среднего отраслевого показателя на уровне 30 процентов). В течение прошлого года поставлена на производство 31 новая модель.
Доля компании в общем объеме товарной продукции региона составляет 49,5 процента, в загрузке калининградских портов - 71 процент, в вагонообороте железной дороги - 50 процентов.ство 31 новая модель.
Средняя заработная плата работников предприятий АВТОТОР - 47,5 тысячи рублей, что на 49,2 процента превышает средний показатель по предприятиям региона.
Общий объем затрат на реализацию социальных программ и благотворительных проектов АВТОТОР в 2018 году составил более 1,5 миллиарда рублей. Это не только средства, направленные на социальные проекты предприятия, но и масштабная поддержка социальной сферы, сферы культуры и образования Калининградской области.
67 миллиардов рублей составил объем уплаченных АВТОТОР налогов и сборов за 2018 год.