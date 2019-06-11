АВТОТОР приступил к производству новой модели BMW X7

На калининградском заводе АВТОТОР прошла торжественная церемония запуска производства новой модели популярного внедорожника одного из крупнейших мировых автоконцернов - BMW X7.

- Начало производства нового автомобиля - это важное событие в жизни крупнейшего предприятия Калининградской области, - отметил акционер АВТОТОР Сергей Щербаков. - BMW X7 - это самые последние мировые технологии автомобильной промышленности, и мы надеемся, что они приведут нас в прекрасное желаемое будущее.

-Это флагман нашего баварского партнера, - подчеркнул на торжественной церемонии председатель Совета директоров ООО "АВТОТОР Холдинг" Валерий Горбунов. - Мы запускаем его производство в год 25-летия основания компании и 20-летия подписания производственного контракта с концерном BMW.

Сегодня в Калининграде производится вся линейка BMW - восемь моделей, за исключением таких штучных, как купе или "эмки". С 1999 года с конвейера сошло более 215 тысяч "баварцев", только в прошлом году - почти 21 тысяча.

- План по BMW на этот год - порядка 25 тысяч автомобилей, но с учетом запущенной сегодня Х7 он вырастет до 28 тысяч, - сообщил исполнительный директор "АВТОТОР Холдинг Менеджмент" Владимир Чапля. - Мы ожидаем большой спрос, у нас уже сейчас предварительные заказы на эту модель - 500-700 автомобилей в месяц.

АВТОТОР является экспертным центром по производству кроссоверов модельного ряда "Х" для зарубежных предприятий BMW, выпускающих продукцию на экспорт

Знаковому для завода событию предшествовала серьезная подготовка. Производственная площадка по выпуску BMW, где работают более 800 человек, была существенно модернизирована в начале этого года. Как рассказал Валерий Горбунов, здесь смонтировано новое оборудование, заменена система освещения, капитально отремонтировано само здание. В частности, уложено специальное антистатическое напольное покрытие, которое обеспечивает бесперебойную работу высокоточных приборов.

Руководство баварского концерна давно оценило эту неизменно высокую планку, которую держит предприятие в вопросах организации производства, а потому апробирует новые проекты именно в Калининграде. АВТОТОР является экспертным центром по производству кроссоверов модельного ряда "Х" для зарубежных предприятий BMW, выпускающих продукцию на экспорт.

- Мы бы, конечно, не стали делать такие большие вложения сюда и полностью переделывать цех, если бы не было перспективы расширения производства, - пояснил основатель концерна АВТОТОР Владимир Щербаков. - 14 июня на Межведомственной комиссии в правительстве РФ планируется к рассмотрению специальный инвестиционный контракт (СПИК) с нашим предприятием на ближайшие десять лет, до 2029 года.

Мы ожидаем его подписания с правительством РФ до 1 июля. В решении этого вопроса нам очень помогало правительство региона в целом и особенно губернатор Антон Алиханов, я должен ему публично сказать спасибо за поддержку.

В проекте этого документа прописаны все инвестиционные планы и обязательства компании, в том числе по локализации производства, детально и со сроками сформулировано - сколько моделей будет переведено на полный производственный цикл, со сваркой и окраской, какие компоненты будут производиться в России, и в частности в Калининграде, сколько рабочих мест создается. Общую сумму запланированных в СПИК инвестиций руководство компании пока не озвучивает, но можно представить масштабы, если только в этом году в производство будет инвестировано 100 миллионов евро. И это не считая непроизводственных проектов - таких, как, например, крупный современный ФОК в поселке имени Космодемьянского, в который автоконцерн уже вложил около двух миллиардов рублей.

- Со своей стороны правительство обещает возвращать в форме субсидий на развитие производства часть наших затрат на утилизационный сбор. Это очень большие деньги - в эквиваленте от одной до шести тысяч евро на автомобиль, а завод выпустил в прошлом году 203 тысячи автомобилей, - отмечает Владимир Щербаков. - Причем мы сначала должны эти суммы заплатить, и лишь позже они частично компенсируются. Тем, кого беспокоит, что мы самый крупный получатель субсидий в Калининградской области, нужно отчетливо понимать: мы получаем большие субсидии потому, что прежде делаем большие инвестиции.

Одно из обязательств автоконцерна по проекту СПИК - ограничение объема производства выпуска без сварки и окраски кузовов. Если в этом году в таком неполном цикле будет выпущено 210 тысяч машин, то в 2028-м их не должно быть более 35 тысяч. То есть за это время, с учетом роста объемов производства, с конвейера в год будут сходить примерно

280-300 тысяч автомобилей со сваркой и окраской. Еще одно из условий - ежегодное обновление модельного ряда примерно на 25 процентов. В этом году завод выпускает 48 моделей, то есть за десять лет минимум десять новых моделей должно встать на производство по полному циклу, со сваркой и окраской.

- Мы посчитали, что все остальные автозаводы, которые уже подписали СПИК, совокупно поставят девять новых моделей. А мы одни - десять. И это не снижая взятого темпа: у нас с конвейера сходит один автомобиль в минуту, - говорит Владимир Щербаков. - По объемам мы должны вырасти до выпуска примерно 280-300 тысяч автомобилей в год со сваркой и окраской. Работа предстоит сложная, напряженная, и очевидно, почему мы так внимательно следим за уровнем не только квалификации сотрудников, но и их зарплаты. За такую работу надо платить так, чтобы люди с ней справлялись и дорожили своим рабочим местом. Поэтому мы занимаемся социальной программой всерьез. Недавно пересматривали коллективный договор, заключили новый на следующие три года, и в нем не только подтвердили существующие социальные гарантии, но и расширили их перечень. Рассматриваем возможность строительства жилья для наших сотрудников, удешевляем для них ипотеку. Будем учить молодых специалистов, создаем инженерно-технический центр, IT-центр, центр локализации производства, куда набираем молодежь. Нам нужны лучшие кадры, потому что иначе мы с такими задачами не справимся.

Справка

В 2018 году предприятиями АВТОТОР произведено товарной продукции более чем на 307 миллиардов рублей (на 42,2 процента больше, чем в 2017-м). В прошлом году на предприятиях концерна произведено 203 218 автомобилей 48 моделей. По итогам 2018 года обновление модельного ряда составило более 60 процентов (против среднего отраслевого показателя на уровне 30 процентов). В течение прошлого года поставлена на производство 31 новая модель.

Факт

Доля компании в общем объеме товарной продукции региона составляет 49,5 процента, в загрузке калининградских портов - 71 процент, в вагонообороте железной дороги - 50 процентов.ство 31 новая модель.

Кстати

Средняя заработная плата работников предприятий АВТОТОР - 47,5 тысячи рублей, что на 49,2 процента превышает средний показатель по предприятиям региона.

Общий объем затрат на реализацию социальных программ и благотворительных проектов АВТОТОР в 2018 году составил более 1,5 миллиарда рублей. Это не только средства, направленные на социальные проекты предприятия, но и масштабная поддержка социальной сферы, сферы культуры и образования Калининградской области.

Цифра

67 миллиардов рублей составил объем уплаченных АВТОТОР налогов и сборов за 2018 год.