Семужья рыбалка, благодаря которой реки Кольского полуострова известны среди рыболовов всего мира, нуждается в дополнительных правилах. Сегодня лов лосося ведется почти бесконтрольно, и его численность в наиболее доступных семужьих реках региона снижается. "РГ" уже сообщала о катастрофическом падении количества семги в реке Варзуге, где ее стадо сократилось примерно в 20 раз. Медленно снижаются запасы лосося и в других реках Кольского полуострова.

Десятикратный перелов

Приезжающим в Заполярье семужатникам-любителям особенно интересен лов лосося по принципу "поймал - отпустил" (когда рыбак, поймавший рыбу, фотографируется со своей добычей, а потом отпускает ее обратно в воду). Считается, что это наиболее щадящий способ насладиться поединком с "царской рыбой" на реке. Но выяснилось, что такая рыбалка почти не контролируется, и это ставит под вопрос ее "гуманность". Даже выпущенная обратно в воду рыба может погибнуть, если рыболов обращается с ней не так, как следует, подчеркивает председатель правления фонда "Мурманский лосось" Валерий Иркашев.

Официально утвержденных правил лова по принципу "поймал - отпустил" не существует. Однако есть требования, определенные учеными для того, чтобы выживало как можно больше выпущенной рыбы. Например, рыболовные крючки, используемые при этом виде лова, должны быть без "бородок", чтобы их было легче извлечь из тела рыбы. Брать рыбу можно только в перчатках, чтобы от тепла человеческих рук она не получила ожогов кожи. Держать пойманную семгу на воздухе для фотографирования можно не более одной минуты, иначе ее не будет смысла отпускать - она погибнет. До 2007 года такие требования в законодательстве существовали, но позже их отменили. По мнению эксперта, их необходимо вернуть.

Существует еще одна проблема. Как известно, семгу можно ловить только по именной лицензии и в рамках установленной квоты. Каждая лицензия дает право выловить только одного лосося. Но многие рыбаки, пользуясь отсутствием контроля, по одной лицензии вылавливают и отпускают рыбу много раз. Масштабы такого "перелова" впечатляют. На пять-десять именных лицензий зачастую вылавливается 60-70 рыбин, отмечает Денис Ефремов, научный сотрудник Института биологии Карельского научного центра РАН. В итоге пользователь рыбопромыслового участка, организующий на нем рыбалку, берет данные по освоению квоты на своем участке реки "с потолка". Тем временем рыба, израненная крючками рыболовов, погибает, и численность ее сокращается.

Один инспектор на две тысячи водоемов

- Ответственность за соблюдение этой нормы сейчас лежит не на рыбаке, а на пользователе, и этого недостаточно, - отмечает Валерий Иркашев. - Закон должен обязывать рыбака делать в лицензии отметку о ловле рыбы, после чего представлять эту лицензию пользователю. А он, в свою очередь, должен сделать отметку в журнале. Только так можно точно определить, какова реальная численность стада лосося в реке и насколько освоена выделенная пользователю квота. Раньше существовало положение, при котором рыбак не мог купить новую лицензию до тех пор, пока не закрыл старую. Такой порядок действует у охотников: за несдачу лицензии на отстрел того или иного зверя или птицы предусмотрена административная ответственность. А у рыбаков ее почему-то нет. Мы обратились с этим предложением в Росрыболовство.

Это мнение полностью разделяет Константин Гапоник, начальник отдела по рыболовству и сохранению водных биоресурсов мурманского филиала ФГБУ "Главрыбвод". По его словам, лов лосося по принципу "поймал - отпустил" не отрегулирован никак. Его частично регламентируют лишь правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, который эксперт назвал идиотскими.

- Они таковы и по форме, и по содержанию, - убежден Константин Гапоник. - Правила состоят из 70 страниц, в которых нормальному человеку разобраться очень сложно. Там свалено в кучу все: и Республика Коми, и Вологодская область, и прочие регионы. Зачем это все рыболову из Мурманской области? А что касается принципа "поймал - отпустил", то он в правилах упоминается лишь мельком. Никаких прямых указаний по его регулированию правила не содержат.

Официально утвержденных правил лова по принципу "поймал - отпустил" до сих пор не существует

Эксперт особо подчеркнул, что самый главный вопрос организации рыбалки на Кольском полуострове - это адекватный контроль над рыбаками. Сегодня наладить его нет никакой возможности, поскольку численность инспекции рыбоохраны катастрофически мала. Сегодня в регионе работают около 60 инспекторов, которые вынуждены "охватывать" около 70 лососевых рек и свыше 110 тысяч остальных рек, озер и водохранилищ Заполярья. На многих водоемах инспекторы появляются раз в несколько месяцев или не появляются вовсе. Чтобы вести эту работу эффективно, инспекторов должно быть минимум втрое больше.

С рыбой и деньгами

Одна из главных мер - наладить постоянную охрану нерестилищ семги, уверен Денис Ефремов. Еще один шаг - провести мониторинг ее численности в реках, который не делался уже много лет, и пересмотреть существующие квоты на основе его результатов. При десятикратном незаконном "перелове" численность лосося в реках Заполярья может оказаться далека от нынешнего представления о ней. Что касается охраны, то необходимо сделать ставку на добросовестных собственников - такая практика уже зарекомендовала себя на Сахалине.

- Там установлен такой порядок: пользователь реки имеет право организовывать на ней любительскую рыбалку при одном условии: он должен заниматься восстановлением запасов рыбы, - подчеркивает эксперт. - Сейчас на Сахалине действует около 50 рыбоводных заводов, и пользователи организовали эффективную охрану рек от браконьеров - приходилось даже сжигать браконьерские жилища на реках. Хотя там лососевые реки гораздо меньше, чем на Кольском полуострове. Запасы красной рыбы в реках Сахалина с тех пор существенно выросли

По его словам, подходящий вариант для Мурманской области - товарно-нагульное рыбоводство. Должна быть возможность брать в аренду буквально каждую реку. Затем рассчитать возможность строительства небольшого рыбоводного завода и выпускать в реку горбушу, которая обретает "товарные" кондиции уже на второй год жизни, в отличие от семги, которой для этого нужно пять-шесть лет. Горбуша поможет предпринимателю быстрее окупить свое предприятие. Взамен в качестве компенсации он должен будет организовать выпуск в реку мальков семги и охрану нерестилищ.

- Чем больше будет таких заводов, тем больше будет лосося в общей акватории, - отмечает ученый. - Такую возможность необходимо закрепить на законодательном уровне.

Прямая речь

Евгений Шамрай, представитель Полярного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии:

- Меры, которые предлагает ввести Валерий Иркашев, - это вопрос не федерального, а местного уровня. В регионе существует анадромная комиссия, которой дано право устанавливать рекомендательные или обязательные положения в отношении этого лова на основании научных рекомендаций. Насколько я помню, вразумительных предложений на этот счет в наш адрес никогда не поступало. Кстати, когда лова по принципу "поймал - отпустил" на законодательном уровне еще не существовало, много лет назад члены Мурманского нахлыстового клуба предложили ловить семгу крючком без бородки, чтобы наносить рыбе меньше повреждений. В правилах рыболовства это не прописано, но в рекомендациях анадромной комиссии это есть. И на реках Варзуге и Коле в рыболовных лагерях действуют подобные правила - насчет крючков, перчаток, продолжительности пребывания рыбы на воздухе. Я не согласен с утверждением, что лов по принципу "поймал - отпустил" сегодня недостаточно отрегулирован законодательством. Люди, которые ловят по принципу "поймал - отпустил", достаточно понятливы, чтобы не нуждаться во введении подобных правил на законодательном уровне.