"Имперский Русский Балет" покажет в Петербурге 21 спектакль

"Имперский Русский Балет" Гедиминаса Таранды 14 июня начинает большие юбилейные гастроли в Северной столице. В честь 25-летия труппы проходит мировой гастрольный тур.

Генеральный директор театра Гедиминас Таранда накануне рассказал о том, что ждет зрителей, заверив, что все - взрослые и дети - получат удовольствие от увиденного. На сцену в некоторых спектаклях выйдут также и знаменитые петербургские артисты: заслуженный артист России Илья Кузнецов, народная артистка России, прима-балерина Мариинского театра Юлия Махалина, Денис Матвиенко, ныне руководитель балета Новосибирского оперного театра.

- Мы затеяли мировой тур, были в Бразилии, Китае. В июле, после Санкт-Петербурга - Болгария, пять спектаклей. Осенью - Италия, Новая Зеландия, Австралия, - сообщил Гедиминас Таранда. - И вот приехали в Санкт-Петербург. Как можно обойти этот город? Ведь здесь прошло становление русского балета, здесь так ценят и любят балетное искусство.

Рождение "Имперского Русского Балета" в 1994 году происходило и здесь. Да, московский балет, Майя Плисецкая была нашим почетным президентом, но звезды, с которыми мы танцевали - это когорта блестящих артистов не только Большого театра, Киевского, но и Мариинского. Юлия Махалина, Илья Кузнецов, Жанна Аюпова, Любовь Кунакова, Диана Вишнева, Фарух Рузиматов…Мои артисты видели все эти бриллианты, представляете?

Как отбирали спектакли для гастролей в Петербурге?

Гедиминас Таранда: Честно? Было страшновато. Мы, москвичи, смелые ребята, авантюристические, но всегда побаиваемся петербургских гастролей. Вот петербуржцы приезжают в Москву - так не боятся, знают, что мы все равно будем их любить!

Мы сыграем у вас 21 спектакль. Многие в Москве, узнав это, крутили пальцем у виска - ну, вы даете!

Начнем 14 июня с коротких балетов. Мы приезжаем к вам, снимаем шапки, делаем поклон, говорим "Спасибо, Питер!" и показываем "Шехеразаду". Декорации и костюмы по эскизам Бакста, хореография Фокина. Красота! Второе отделение - московское "Болеро", наша визитная карточка, сделали мы этот спектакль давно. Идет всего 20 минут. Современная хореография, но она нравится и классикам, и фольклорникам, и модернистам.

Третий акт - "Спящая красавица" - говорит о том, что нас - Москву и Питер - объединяет любовь к классическому танцу. Чистая классика, но вы не узнаете известный балет. Все танцы - мазурки, краковяки - переделаны, Мальчик-с-пальчик спасает Красную Шапочку… Увидите свадьбу принцессы Авроры. Мы показываем вечеринку 18 века. Именно вечеринку! Сегодня классика немного затюкана, но разве в 18 веке народ не смеялся, анекдоты не рассказывал, не ругался матом?

15 июня - "Лебединое озеро". Я понимаю, что в Петербурге их немало, но как без него? У нас непохожая на другие постановка, другая редакция. Например, в ней два шута, а не один. Два потрясающих парня, красавцы, трюкачи! Вы удивитесь нашей декорации, там нет озера, как принято. Не пугайтесь, у нас классическая декорация, но она нестандартная. Наши друзья Андрей Злобин и Анна Ипатьева, ученики великого львовского театрального художника Лысика, делали декорации и костюмы многих наших спектаклей.

Я очень хочу показать в Питере мой любимый спектакль "Щелкунчик", новогоднюю сказку, несмотря на лето. Елки посередине, как принято, у нас нет. А стоит старый волшебный шкаф, в котором что-то происходит. Наш Дроссельмейер не злодей, не одноглазый, не хромой, не чернокожий... Его роль исполняет мой брат Витаутас. Вы будете уходить после спектакля с ощущением (поверьте мне!), что у вас бутылочка коньячка в кармане и бутербродик.

В "Щелкунчике" участвуют ученики школы вашего Ильи Кузнецова. Дети - главное действующее лицо, но это не "утренник". Вы будете хохотать, глядя на наших мышей и крыс, улыбаться, когда увидите четырехлетних ангелов с крылышками. Нам очень важно, чтобы в спектакле была непосредственность. Сегодня часто бывает: придешь в театр, смотришь - вроде шикарный спектакль, потрясающие декорации, танцуют здорово, но чего-то не хватает - куража, какого-то аромата.

На наших спектаклях и взрослые, и дети получают удовольствие. В финале "Щелкунчика" у нас ностальгия: старинная французская карусель, она кружится, взлетает вверх… Гаснет свет, и Дроссельмейер смотрит - за окном - на Машу, которая видит сон. Это прощание с детством, со сладкими снами. Каждый раз смотрю - и катится слеза.

Еще один классический спектакль - "Дон Кихот". Фейерверк! С этим спектаклем я вошел когда-то в Большой театр - Тореадор, сначала опозорился, а потом был триумф. "Дон Кихот" в "Имперском Русском Балете" для меня важен мизансценой. В моей таверне поют испанские песни, много фламенко, оно переплетается с классикой. И здесь вы будете хохотать! Для нас было важно показать легкость общения испанцев на площади. Выходит отец Китри, толстяк, хитроватый, плутоватый и его дочка - рыжая красавица, и у них такие мизансцены! Придете три, четыре раза - и каждый раз будете видеть новые сцены. Нам было важно сохранить московскую школу мимического танца. Там такие богатыри, красавцы! Нариман Бекжанов, Лев Брель. А наши красавицы Лина Шевелева, Анна Пашкова!

Потрясающая питерская балерина Юленька Махалина выйдет 25 июня в "Шехеразаде" - и все рабы вновь будут у ее ног. Что хочешь - то и приказывай. Просто ходи туда-сюда. В честь нее 23 июня, в ее день рождения, мы даем "Лебединое озеро".

25-го я подбиваю Илью Кузнецова (бог танца!) на партию Шахрияра, я буду его братом, а Денис Матвиенко выйдет любовником. Я всех их люблю. Наконец встретимся!

Редко видитесь?

Гедиминас Таранда: Когда встречаться? Они все звезды, у каждого свой путь. Люди мира, они не сидят на месте. Можем пересечься только где-то на гастролях. С Денисом Матвиенко не виделись лет восемь, друг о друге узнаем по телевизору, из газет. То он в Париже, то в Милане… Теперь руководит балетом Новосибирского оперного театра. У Илюши Кузнецова - детская школа, мастер-классы в разных странах. Махалина говорит: "Я теперь выступаю редко, только тогда, когда мне приятно". То она в Перми или Кирове, то в Японии. Представьте, с Фарухом, с которым живут в одном городе, они встречаются только на гастролях в Японии!

Спектакли пройдут на сцене ДК имени Ленсовета. Почему выбрана эта, не балетная площадка?

Гедиминас Таранда: Да, многие, особенно петербуржцы, удивились, узнав, какую сцену мы выбрали. Вы не узнаете знакомую площадку! Мы сделаем так, чтобы зрителям было комфортно в театре и закулисье. Я пригласил друзей-декораторов - и в результате появится входная арка - центральный вход, будут колонны и двуглавый орел. Прямо на улице раскатаем красную дорожку. Войдете в холл - и сразу увидите великолепный кринолин Майи Плисецкой, который сделала выдающийся театральный художник Алла Коженкова, ученица Акимова и Бруни. В этом костюме легендарная балерина выходила в спектаклях в Финляндии в честь своего юбилея. Дальше - выставка "Театральное закулисье". Великолепные фотографии. Представим балетные костюмы. Зрители смогут почувствовать себя балериной или танцором - примерить пачки, хитоны, пуанты, встать к балетному станку.

Далее - фантастические куклы из Галереи Елены Громовой. Удивительные ручные работы лучших художников-кукольников России.

Откроем уголок Анны Павловой. "Ленфильм" помогает нам с декорациями, старинной мебелью. Портрет великой русской балерины, самовар, с которым она путешествовала, костюм "Умирающего лебедя".

Планируем вместе с "Ленфильмом" открыть ложу А, "сталинскую". ДК Ленсовета - это историческое здание, поздний конструктивизм 1938 года.

Украсим Зимний сад, сделаем там декоративную подсветку - и вы не узнаете любимое многими место! Выпьете бокальчик шампанского и пойдете на спектакль.

Зрителям надо прийти в ДК за час до начала спектакля: уже в 18 часов мы откроем двери.

Прямая речь

Денис Матвиенко, приглашенный солист Мариинского театра, художественный руководитель балета Новосибирского оперного театра с 2016 года:

- Хочу поздравить с юбилеем "Имперский Русский Балет". С Гедиминасом Тарандой мы познакомились 21 год назад, когда я был солистом Национальной оперы Украины имени Шевченко (Киев), а он уже создал свою труппу. У меня был в памяти его Абдерахман в "Раймонде" Григоровича в Большом театре. Я помнил и его невероятное танго со Шляпиной в гала-концерте Большого театра. Сумасшедшая энергетика!

25 лет легендарному театру Таранды. Столько эпох в этом театре, столько поколений, начиная с Майи Плисецкой. Именно там мне посчастливилось увидеть на сцене легендарных балерин, танцовщиков. Это повлияло на меня, на мое становление. В "Имперском Русском Балете" танцевали звезды мировой величины, очень интересные личности - Патрик Дюпон, Владимир Малахов, Джулия Кент, Фарух Рузиматов, Юлия Махалина, Диана Вишнева…Я танцевал "Кармен" вместе с Гедиминасом (он - Хозе, я - Тореадор), когда мы репетировали, Майя Плисецкая была на репетициях нашей Кармен. Я чуть в обморок не упал, когда надо было обниматься с Майей Михайловной!

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Спектакли "Имперского Русского Балета" пройдут на сцене петербургского ДК имени Ленсовета с 14 июня по 7 июля.