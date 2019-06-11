В Республике Коми, например, 541 тысяча гектаров неиспользуемой земли, это один процент от общей площади. Такие данные представлены на интерактивной карте экологической организации. А всего, по данным регионального министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, в республике 418,1 тысячи гектаров "работающих" земель. Больше половины приходится на пашни, сенокосы, пастбища, поля с многолетними травами.
Похожая ситуация в Карелии. Здесь 307 тысяч заброшенных гектаров, что составляет два процента от всей площади. Правда, несколько лет назад в республике попытались решить проблему по-своему. Предприниматель взял их как будто в производство, а потом не стал использовать по назначению, а решил разбить на сотки и продавать под строительство коттеджей. Аферу раскрыли, потому что земли были мелиорированными. В итоге глава администрации Прионежского района провела почти два года в колонии-поселении.
В Новгородской области 565 тысяч гектаров заброшенных сельхозземель - одна десятая от всех типов площадей. Власти заявляют, что в нынешнем году намерены начать мониторинг использования сельскохозяйственных земель и рассчитывают, что принятые меры помогут освободить территории для инвесторов и мотивировать собственников использовать земли по назначению.
В сельхозобороте на территории региона находится только 44 процента пашни. Это, по мнению экспертов, как раз и задерживает привлечение в регион инвесторов в сфере сельского хозяйства. Областная Дума уже приступила к разработке закона по поддержке крестьянских хозяйств, включив в него предоставление так называемого новгородского гектара. Предполагается, что закон позволит передавать земли на бесплатной основе для обработки и создания ферм.
В СЗФО есть подобный удачный опыт - в Вологодской области. Здесь уже принята и работает программа "Вологодский гектар". Земля по проекту сразу предоставляется в собственность и безвозмездно. Стартовал проект на территории трех муниципальных районов. Данные образования были выбраны с учетом максимального приближения к дорогам муниципального, регионального и федерального значения, объектам инфраструктуры, с перспективой вовлечения в проект и других муниципалитетов.
На сегодняшний день на сайте проекта зарегистрировано около 700 заявок на получение почти трех тысяч гектаров. То есть 90 процентов земель, которые хотели вернуть в сельскохозяйственный оборот, уже распределены. Так, в Ленобласти 491 тысяча неиспользуемых гектаров, что составляет шесть процентов от всей площади.
- Действующее законодательство уже предусматривает возможность принудительного изъятия земельного участка, предназначенного для сельхозпроизводства, в случае его неиспользования по целевому назначению в течение трех и более лет. Но этот механизм не работает, потому что нарушает права собственности на землю. Мы предлагаем другой путь - экономический. Вместо изъятия надо установить повышенный налог на необрабатываемые земли, увеличив его в десять раз. Тогда станет невыгодно держать и, главное, держаться за эти зарастающие лесом участки, - уверен депутат Госдумы РФ, председатель Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Владимир Плотников.
Данное предложение уже находится на согласовании с федеральными ведомствами.