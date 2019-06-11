В ближайшее время в России активно будут заниматься решением проблемы по вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Крупнейшая экологическая организация уже подсчитала количество таких гектаров - порядка 80 миллионов. Есть свободные земли и в регионах Северо-Запада. Где-то власти уже придумали механизм использования наделов, но в большинстве только констатируют факт наличия заброшенных земель.

В Республике Коми, например, 541 тысяча гектаров неиспользуемой земли, это один процент от общей площади. Такие данные представлены на интерактивной карте экологической организации. А всего, по данным регионального министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, в республике 418,1 тысячи гектаров "работающих" земель. Больше половины приходится на пашни, сенокосы, пастбища, поля с многолетними травами.

Похожая ситуация в Карелии. Здесь 307 тысяч заброшенных гектаров, что составляет два процента от всей площади. Правда, несколько лет назад в республике попытались решить проблему по-своему. Предприниматель взял их как будто в производство, а потом не стал использовать по назначению, а решил разбить на сотки и продавать под строительство коттеджей. Аферу раскрыли, потому что земли были мелиорированными. В итоге глава администрации Прионежского района провела почти два года в колонии-поселении.

В Новгородской области 565 тысяч гектаров заброшенных сельхозземель - одна десятая от всех типов площадей. Власти заявляют, что в нынешнем году намерены начать мониторинг использования сельскохозяйственных земель и рассчитывают, что принятые меры помогут освободить территории для инвесторов и мотивировать собственников использовать земли по назначению.

В сельхозобороте на территории региона находится только 44 процента пашни. Это, по мнению экспертов, как раз и задерживает привлечение в регион инвесторов в сфере сельского хозяйства. Областная Дума уже приступила к разработке закона по поддержке крестьянских хозяйств, включив в него предоставление так называемого новгородского гектара. Предполагается, что закон позволит передавать земли на бесплатной основе для обработки и создания ферм.

В СЗФО есть подобный удачный опыт - в Вологодской области. Здесь уже принята и работает программа "Вологодский гектар". Земля по проекту сразу предоставляется в собственность и безвозмездно. Стартовал проект на территории трех муниципальных районов. Данные образования были выбраны с учетом максимального приближения к дорогам муниципального, регионального и федерального значения, объектам инфраструктуры, с перспективой вовлечения в проект и других муниципалитетов.

Вместо изъятия надо установить повышенный налог на необрабатываемые земли

На сегодняшний день на сайте проекта зарегистрировано около 700 заявок на получение почти трех тысяч гектаров. То есть 90 процентов земель, которые хотели вернуть в сельскохозяйственный оборот, уже распределены. Так, в Ленобласти 491 тысяча неиспользуемых гектаров, что составляет шесть процентов от всей площади.

- Действующее законодательство уже предусматривает возможность принудительного изъятия земельного участка, предназначенного для сельхозпроизводства, в случае его неиспользования по целевому назначению в течение трех и более лет. Но этот механизм не работает, потому что нарушает права собственности на землю. Мы предлагаем другой путь - экономический. Вместо изъятия надо установить повышенный налог на необрабатываемые земли, увеличив его в десять раз. Тогда станет невыгодно держать и, главное, держаться за эти зарастающие лесом участки, - уверен депутат Госдумы РФ, председатель Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Владимир Плотников.

Данное предложение уже находится на согласовании с федеральными ведомствами.